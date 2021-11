BioWare celebra i 14 anni di Mass Effect. Il futuro della serie

L’N7 Day è stata l’occasione per celebrare Mass Effect e parlare un po’ anche del futuro della serie e di quello del settore.

BioWare e EA stanno celebrando i 14 anni dell’acclamata serie di Mass Effect e ieri hanno pubblicato un nuovo post sul blog che guarda indietro all’amata serie e presenta una varietà di modi in cui i fan possono condividere il loro fandom attraverso nuove guide cosplay, una pagina giphy, lenti AR, attrezzi, concorsi e altro. Hanno anche rilasciato una nuova infografica che mostra che anche se Garrus è stato amato nel corso degli anni, un sorprendente 15% dei giocatori non lo ha affatto reclutato nella propria squadra.

Passato e presente di Mass Effect

L’N7 Day è stato spesso un’occasione per parlare del futuro, sia per Mass Effect sia per l’industria dei videogiochi nel suo complesso. Così è stato anche per l’edizione 2021 svoltasi ieri sera. “Quest’anno guardare al futuro è ancora più importante, perché celebriamo un altro N7 Day durante una pandemia globale che ha un impatto praticamente su tutto ciò che riguarda il settore e le persone che ci lavorano. Non vedo l’ora di rispondere di persona alle domande dei fan!” afferma Mac Walters di BioWare. “Che si tratti di conferenze, sessioni di autografi o appuntamenti BioWare Base, è sempre un piacere stare in compagnia dei fan e soddisfare qualsiasi loro curiosità.”

Sono passati quasi quattordici anni da quando il comandante Shepard è salito per la prima volta sulla Normandy. Quattordici anni dall’apertura di un nuovo ed enorme universo da esplorare per i giocatori.

“Quattordici anni possono sembrare un’eternità”, sottolinea Mike Gamble, “ma possono anche sembrare a malapena un batter d’occhio. Ecco uno dei motivi per cui celebriamo l’N7 Day: per fermarsi e fare il punto della situazione; per apprezzare con calma tutto ciò che riguarda Mass Effect“. Quest’anno BioWare vuole pertanto invitare i suoi fan a unirsi a loro in un giro sul viale dei ricordi a bordo del Mako, mentre magari si ri-godono la trilogia grazie alla Legendary Edition, e osservano il passato e il presente della serie, “e omaggiamo la meravigliosa community che lo rende così speciale godendoci la festa” con alcune sorprese speciali per l’N7 Day. Per esempio:

Senza dire niente a nessuno, abbiamo creato una pagina su Giphy specifica per le GIF di Mass Effect. Ora l’equipaggio della Normandy può aiutarti a dire ciò che a parole non riusciresti a fare.