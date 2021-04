Mass Effect Legendary Edition, BioWare illustra i miglioramenti

Massimo Reina,

L’arrivo della trilogia originale di Mass Effect in versione rimasterizzata per PlayStation 4 e Xbox One, con compatibilità futura su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e PC è ormai alle porte (sarà disponibile dal 14 maggio), e BioWare ha deciso di aumentare l’hype dei fan pubblicando un altro nuovo post sul suo blog ufficiale, dove vengono descritti nei dettagli i miglioramenti visivi del gioco e il modo in cui il team è rimasto fedele all’estetica iconica e originale della trilogia, pur rendendo i titoli migliori.

Mass Effect si rifà il trucco

Mass Effect Legendary Edition, offrirà un’esperienza visiva migliorata rispetto all’originale, con personaggi rimasterizzati e decine di migliaia di textures in rilievo. Nella nota pubblicata sul blog, lo sviluppatore ha voluto sottolineare come in tal senso siano stati perfezionati gli shader e gli effetti visivi, siano state aggiornate illuminazione, ombre dinamiche, volumetria e profondità di campo.

Anche i filmati pre-renderizzati sono stati rielaborati per rivivere la leggenda del Comandante Shepard in 4K Ultra HD con HDR. Oltre a un restyling tecnico, la raccolta proporrà oltre 40 DLC, pacchetti di armi e armature di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. Molti degli interventi di BioWare hanno riguardato in particolare il primo gioco della serie, ovverosia il più vecchio in ordine di tempo dei tre. Il gioco presenterà quindi rinnovamenti completi per la costruzione del mondo, con nuovi dettagli e l’aggiunta di profondità a luoghi come Eden Prime, Ilos e Feros, che i giocatori esploreranno nel loro viaggio attraverso la galassia.



La raccolta includerà anche UI e interfacce aggiornate, un sistema di combattimento ed esplorazione modernizzato, grazie a un perfezionamento della mira e al controllo della squadra, oltre alla manovrabilità di Mako e camere. Mass Effect Legendary Edition, infine, presenterà opzioni di creazione del personaggio unificate in tutti e tre i titoli e sarà completa di una selezione perfezionata ed ampliata di opzioni per capelli, trucco e tonalità della pelle. L’aspetto predefinito di Shepard femminile in Mass Effect 3 sarà quindi disponibile nella creazione del personaggio in tutti e tre i titoli.