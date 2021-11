Realme presenta il nuovo GT NEO 2: prezzi, modelli e info

realme ha presentato oggi GT NEO 2, lo smartphone di fascia media con tutte le caratteristiche di un flagship: prezzo a partire da 449 Euro.

Realme è uno dei brand di smartphone emergenti in rapida crescita al mondo, dove è riuscito a espandersi in poco tempo in oltre 61 mercati e a raggiungere il primo posto pr esempio nelle Filippine e in Bangladesh. Oggi l’azienda ha presentato realme GT NEO 2, l’ultimo arrivato della serie GT, segnando un nuovo inizio per il gruppo. Con l’aggiunta di NEO nella famiglia GT, la linea raggiunge un equilibrio in cui, a detta del produttore, “GT simbolizza la tecnologia all’avanguardia e NEO racchiude l’attutide giovanile di realme insieme a un design futuristico”.

realme GT NEO 2: info e specifiche

Lo smartphone presenta un sorprendente Digital Urban Design, progettato dal realme Design Studio. È dotato di tecnologia AG e di un processore a sette nano-multistrati per ottenere la finitura a doppia struttura e una superficie complessivamente più liscia. Il realme GT NEO 2 pesa inoltre solo 189g, sarà disponibile in tre colori, cioè NEO Green, NEO Blue e NEO Black, e in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB (449 Euro) e 12 GB di RAM + 256 GB (549 Euro).

Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, il miglior del segmento, noto per le sue prestazioni bilanciate, che offre agli utenti una potenza impressionante e un’esperienza costante. La GT mode 2.0 è progettata per ottimizzare l’esperienza di gioco dando un notevole impulso alle prestazioni della CPU e alla frequenza di campionamento del tocco.

Realme GT NEO 2 è dotato anche di 65W SuperDart Charge, la tecnologia di ricarica rapida che consente al telefono di essere completamente carico in 36 minuti, e una robusta batteria da 5000 mAh che garantisce agli utenti l’utilizzo del device per tutto il giorno. Il device è anche equipaggiato di un innovativo sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile con una struttura di dissipazione del calore tridimensionale a 8 strati con gel termico diamantato come materiale di raffreddamento, in grado di fornire un’esperienza eccezionale ai gamer.

È inoltre dotato di una fotocamera principale AI da 64 MP per scattare foto ad alta risoluzione e di una fotocamera frontale da 16 MP con filtri di simulazione della pellicola e modalità Street Photografy. Inoltre, i doppi altoparlanti stereo Dolby Atmos offrono la migliore esperienza audio del segmento. Infine è stata lanciata la community globale di realme su realme.com/global che permette agli utenti e ai membri del team di interagire tra loro e connettersi da tutto il mondo. Questa comunità fungerà da hub di comunicazione per gli ultimi aggiornamenti di realme, i lanci di prodotti e gli eventi, in modo che gli utenti saranno in grado di ottenere informazioni sempre complete sul brand.