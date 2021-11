Wiko, ecco la wishlist per ridare carica al Natale

Dagli auricolari true wireless agli smartphone, dalla memoria extra-large alla batteria long-lasting: un regalo hi-tech per tutti i gusti.

Per il Natale 2021, Wiko propone una selezione di idee regalo per ogni età e per ogni tasca. Dai Buds Immersion, gli auricolari a cancellazione del rumore, all’Y62 Plus, lo smartphone easy-to-use dalla memoria extra-large, fino al Power U30, il flagship dall’incredibile autonomia in bundle con gli auricolari WiBuds Pocket, per regalare momenti speciali, solitari o in compagnia. E c’è di più, il packaging dei prodotti Wiko è realizzato esclusivamente in carta e cartone, senza componenti di plastica, colla o vernice, pet un tocco di green.

Buds Immersion: gli auricolari true wireless

Dotati di cancellazione del rumore con tecnologia ANC (Active Noise Controlling) combinata con ENC (Environment Noise Controlling), gli auricolari permettono di godere di un suono limpido e cristallino. Con un semplice tocco, utilizzando il controllo Touch, è possibile riprodurre, mettere in pausa, skippare i brani, rispondere o terminare le chiamate. Grazie agli Smart gesture l’utente avrà il controllo di ogni azione con un tap singolo, doppio o triplo. Sono inoltre resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) e facilissimi da collegare grazie al Bluetooth 5.0 che assicura la compatibilità sia con i dispositivi Android che con quelli iOS. Questi auricolari garantiscono inoltre fino a 5 ore di autonomia con una carica completa e 15 ore aggiuntive con sole 3 ricariche veloci grazie alla custodia di ricarica compatta. Prezzo suggerito al pubblico: 69,99€. Disponibile in esclusiva sull’e-store Wiko.

Wiko Y62 Plus: per grandi e piccini

L’usabilità è sempre al primo posto con Y62 Plus, lo smartphone perfetto per tutti, dai nonni ai nipotini. La memoria extra-large da 32GB e l’obiettivo potenziato con 8MP consentono di immortalare e conservare tutti i momenti in famiglia, dal cenone alla tombola. La batteria da 3000 mAh assicura un’autonomia fino a 1,5 giorni di utilizzo con una sola carica e la visualizzazione dei contenuti è ancora più ampia grazie allo schermo da 6,1” HD+. L’essenziale è sempre a portata di mano grazie alla modalità Simple Mode con cui è possibile includere, ordinare e visualizzare tutte le app preferite, i contatti principali, le impostazioni e molto altro ancora, in un’unica schermata. C’è di più, per accedere all’Y62 Plus basta uno sguardo grazie al Face Unlock. Prezzo suggerito al pubblico: 99,99€ con cover trasparente e film protettivo inclusi nella confezione. Disponibile nelle nuance Dark Blue, Light Blue e Mint.

Power U30 in bundle con WiBuds Pocket

Power U30 – uno dei migliori battery phone sul mercato secondo l’ente indipendente specializzato nel device testing DXOMARK arriva in Edizione Speciale con 128GB, ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB, e auricolari true wireless WiBuds Pocket. Questo smartphone garantisce fino a 4 giorni di autonomia con una sola carica grazie alla sua batteria long lasting da 6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power. Completano la dotazione una tripla camera posteriore con obiettivo principale da 13MP e un ampio display da 6.8”con risoluzione HD+ e notch a V – in formato ergonomico 20.5:9. Mentre le WiBuds Pocket assicurano un’esperienza sonora pulita e chiara, comandi intuitivi e microfono integrato per rispondere direttamente alle chiamate. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a 3 ricariche complete aggiuntive, per un’autonomia totale di 16 ore. Grazie al Bluetooth 5.0 e alla compatibilità con Android e iOS, è possibile connetterli con qualunque device nel raggio di 10 metri. Prezzo del bundle suggerito al pubblico: 169,99€, soggetto a promozionalità delle singole catene. Disponibile nelle colorazioni Mint, Midnight Blue e Carbon Blue.