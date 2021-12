Elden Ring: L’età degli Dei, ecco il trailer in italiano

Elden Ring è disponibile per i pre-order e sarà disponibile dal 25 febbraio per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Bandai Namco Europe ha rilasciato il trailer in italiano dell’attesissimo Elden Ring: L’età degli Dei, il nuovo gioco di ruolo con elementi soulslike sviluppato da FromSoftware, il team dietro a capolavori come Demon’s Souls e la saga di Dark Souls, in collaborazione con George R.R. Martin, l’autore della serie best seller Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, che hanno ispirato la serie televisiva Il Trono di Spade.

Elden Ring, un mondo fantasy irto di insidie

“Trasportato in epoche molto lontane, rivivrai la Disgregazione, una guerra portata dall’oscurità all’Interregno e iniziata da semidei assetati di potere. Combatterai con il Generale Radahn e Malenia la Recisa, ma anche questi due imbattibili guerrieri non hanno potuto riunire un mondo così severamente distrutto. Una sola speranza è rimasta: la speranza che un nuovo Lord Ancestrale possa innalzarsi e strappare il velo di oscurità che è caduto sui domini di Marika. L’attesa è quasi finita. Presto potrai avventurarti nell’Interregno e lottare per diventare il Lord Ancestrale”. E’ questo l’incipt da cui partirà una lunga avventura che Hidetaka Miyazaki, il padre dell’acclamata serie Dark Souls, ha disegnato per i videogiocatori.

Attraversando le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, da soli o online con gli amici, gli utenti s’immergeranno nell’enorme mondo di Elden Ring, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate.

“In Elden Ring, abbiamo fatto confluire tutta la nostra esperienza negli action-RPG e nei fantasy oscuri, maturata nella serie Dark Souls”, ha detto Miyazaki, Director di FromSoftware. “Per creare una classica ma coraggiosa evoluzione del genere, abbiamo costruito un mondo ricco e incredibilmente vasto, basato sulle leggende scritte per il gioco da George R. R. Martin. Elden Ring è un mondo pieno di misteri e pericoli, pronto a essere esplorato e scoperto. Un dramma in cui vari personaggi ostentano la propria mistica e sono spinti da varie motivazioni. Speriamo davvero che vi divertiate scoprendolo”.