Illumina la casa con gli sconti di Natale Govee

Govee propone sconti su molti modelli di lampade a LED, tutte dal design curato e ricche di funzioni smart, ideali da regalare e per illuminare le feste.

Negli ultimi mesi Govee si sta affermando sempre più come un riferimento per quanto riguarda il settore dell’illuminazione a LED, grazie ad una gamma di lampade che riesce a coprire tutte le tipologie e a portare un’atmosfera suggestiva in ogni angolo della casa, proposte al giusto prezzo senza rinunciare alla qualità e alle funzioni smart. E non potevano mancare le offerte speciali per il periodo pre-natalizio, con sconti fino al 30% sui prodotti più popolari venduti dall’azienda, tutti con LED RGBIC che permettono di assumere colori diversi in zone diverse della lampada stessa, e tutti compatibili con Alexa e Assistente Google.

Fra questi non poteva mancare Govee Immersion, che abbiamo recensito qualche mese fa, e che riesce a riprodurre i colori dello schermo su una striscia di LED posizionata dietro al televisore, captati da una speciale ColorSense camera che può essere applicata sul lato superiore o inferiore del TV. Ma rispetto alla nostra recensione di qualche mese fa, nelle scorse settimane l’azienda ha rilasciato anche una nuova versione per TV di dimensioni superiori ai 65”, oltre ad un aggiornamento all’app Govee Home che permette di abbinare altre lampade Govee al nostro Immersion, così da rendere il risultato ancora più coinvolgente durante la visione di film e serie.

Anche le barre luminose Govee Flow Pro, indicate per monitor PC o per TV di dimensioni inferiori ai 50 pollici, possono sincronizzarsi con il TV utilizzando la stessa ColorSense Camera, e anche loro possono abbinarsi ad altre lampade della gamma Govee per creare un’atmosfera più immersiva anche durante una sessione di gioco al PC o con la nostra console preferita. Posizionate ai lati dello schermo o applicate sulla scocca posteriore, esse riproducono fedelmente i colori della TV riuscendo ad assumere gradienti diversi in aree diverse della propria superficie.

Se abbiamo quindi un kit per la TV, possiamo sincronizzare una Govee Glide, lampada da parete componibile e formata da 6 o 8 segmenti da 30cm ciascuno e da moduli angolari, in modo da seguire il profilo di una porta o di un armadio, o semplicemente creare delle linee luminose lungo una parete.

Anche la piantana Govee Smart Corner si presta particolarmente bene ad essere abbinata ad un kit per la TV, con un profilo ideale per essere posizionata all’angolo della stanza o comunque vicino ad una parete. La Smart Corner Floor Lamp ha una luminosità di ben 1000 lumen e, come tutti gli altri prodotti Govee, quando non è in sync con il televisore può assumere una delle decine di scene preimpostate oppure seguire il ritmo della musica grazie al microfono integrato.

Fra gli altri modelli di luci vendute da Govee, e per le quali è disponibile un’offerta natalizia, segnaliamo poi la lampada da tavolo – ideale anche per il comodino della camera da letto – Govee Aura che con decine di scene colorate e ritmate si adatta a qualsiasi stanza e arredamento; e le strisce a LED RGBIC che – come tutte le altre luci di cui abbiamo parlato – permette ai LED di assumere colori diversi grazie alla tecnologia a controllo indipendente di cui Govee è leader di mercato e sono disponibili in formati da 10 metri o da 5 metri di lunghezza.

Tutte le lampade Govee possono essere acquistate sul sito del produttore, con spedizione veloce e gratuita dall’Europa (quindi senza tasse di importazione), e con possibilità di pagamento con PayPal e di reso con rimborso entro 30 giorni.