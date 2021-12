Fervore festivo, il Natale secondo Call of Duty

Call of Duty lancia modalità, eventi e ricompense a tempo limitato fino al nuovo anno, insieme a tanti sconti e nuove offerte a tema festivo.

Per le festività natalizie Ubisoft ha pensato di omaggiare gli appassionati di Call of Duty con uno speciale evento a tempo intitolato Fervore festivo, che conterrà diverse modalità, sfide e ricompense a tema in Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone Pacific e Call of Duty: Mobile, come la lotta al Krampus, la caccia all’Elf Team Six, oltre a tantissimi regali e bundle festivi. Insieme all’aggiornamento saranno inoltre disponibili diversi premi e bundle (qui la lista completa e tutte le info), compreso Massacro natalizio, perfetto per ottenere qualche arma leggendaria con scie rosse e verdi, più una mossa finale che fa uso di un utile compagno elfico. Fervore festivo inizierà ufficialmente il 16 dicembre in Vanguard e Warzone Pacific, dopo un aggiornamento del 15 dicembre a Vanguard (21:00 PT) e del 16 dicembre a Warzone Pacific (21:00 PT).

Multigiocatore e Zombi si vestono a tema natalizio

Call of Duty sarà già in pieno spirito festivo con 12 giorni di offerte per le feste a partire dal 14 dicembre in Black Ops Cold War e Warzone Pacific, nonché con una nuova stagione di Call of Duty: Mobile che verrà annunciata il 13 dicembre. Call of Duty: Vanguard offrirà diversi contenuti festivi a tempo, tra i quali il ritorno di una modalità multigiocatore classica. Nel dettaglio:

Modalità Armageddon: nota anche come Zona di lancio nei precedenti Call of Duty, questa variante di Deathmatch a squadre offre tantissimi approvvigionamenti con serie di uccisioni per un’abbuffata senza precedenti. All’inizio della partita, i due team si contendono il controllo di un’area contrassegnata sulla mappa. In quell’area vengono lanciati approvvigionamenti a intervalli regolari, finché non ne viene raccolto un certo numero. A differenza delle versioni precedenti di Zona di lancio , stavolta i punti vengono ottenuti solo effettuando uccisioni. Le uccisioni effettuate tramite serie di uccisioni conferiscono punti bonus.

Elf Team Six: oltre che nella modalità a tempo limitato, gli operatori possono ottenere serie di uccisioni anche trovando e distruggendo l'abile Elf Team Six. Nascosto nelle mappe multigiocatore di Vanguard, l'Elf Team Six è pronto a farsi beffe degli operatori se non viene trovato prima che scompaia. Gli operatori che abbattono i membri dell'Elf Team Six ottengono punti e progressi per le serie di uccisioni, un piccolo regalo che dovrebbe aiutarvi a mettere ancora più in crisi i vostri nemici.

Krampus: mentre l’Elf Team Six può aiutare gli operatori diligenti a vincere, chi fa il cattivo e non segue il piano nelle modalità con rientro o si apposta in Deathmatch a squadre avrà una brutta sorpresa: il Krampus. Questa folcloristica figura mostruosa comparirà nelle partite multigiocatore di Vanguard e si accanirà con chi ha il punteggio obiettivo minore, come un brutto tempo in Postazione o poche catture in Dominio. Krampus non esiterà a eliminare i suoi bersagli con una mossa finale assolutamente devastante (e umiliante).

Multigiocatore e Zombi: Fervore festivo decorerà inoltre Vanguard durante il periodo delle feste. Durante Fervore festivo, Shipment diventa Shipmas, una mappa fatta di caos, neve e, a fine partita, ciò che resta dei container. Aspettatevi qualche tocco grafico a tema anche in Dominio e Postazione, più altre rifiniture festive in Gunbench e nella base invernale di Stalingrado in "Der Anfang" nella modalità Zombi.



I 12 giorni di offerte festive offriranno una selezione di bundle per Black Ops Cold War e Warzone a prezzo scontato. Ogni giorno, fino al 25 dicembre, cinque bundle di Black Ops Cold War saranno disponibili nel gioco stesso e in Warzone Pacific. Molti di essi, come il Bundle operatore Pacchetto tracciatore: Weaver che inaugurerà il periodo di offerte, saranno disponibili con uno sconto speciale sul loro normale prezzo in Call of Duty. Le offerte festive offriranno anche il nuovo bundle “Pacchetto Cassaforte Battle Pass: Greatest Hits”, una raccolta di contenuti dei livelli avanzati dei primi tre Battle Pass di Black Ops Cold War. Ideale per chi si è perso le prime offerte.