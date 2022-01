Lenovo al CES 2022 con tanti prodotti per la nuova realtà

Lenovo protagonista con Thinkpad Z, cuore AMD e sostenibilità dei materiali, oltre che con la gamma Legion serie 5i Pro.

Lenovo è stato tra i protagonisti di questo CES 2022 presentando una serie di prodotti e soluzioni per la nuova realtà, come vi abbiamo raccontato prontamente in questo articolo approfondito che vi invitiamo a leggere. Dall’assistenza sanitaria all’istruzione fino alla supply chain e oltre, i dispositivi, le soluzioni e i servizi smart di Lenovo supportano le aziende e le persone impegnate a plasmare un futuro migliore. Qui di seguito un breve riassunto di quelle che sono stati tra i prodotti dell’azienda più apprezzati dal pubblico.

Lenovo protagonista al CES 2022

Dalla nuova linea ThinkPad (30° anniversario) Serie Z, alle novità nella lineup ThinkBook e Yoga (10° anniversario), i PC Lenovo Legion e i servizi per migliorare ulteriormente l’esperienza utente in casa, come il nuovo Smart Clock Essential con Alexa Built-in per uso privato, sono davvero tante le soluzioni di Lenovo per la nuova realtà, con un occhio anche all’eco-sostenibilità. I ThinkPad serie Z sono per esempio potenti dispositivi realizzati con materiali riciclati come ecopelle e alluminio, quindi confezionati in imballaggi rapidamente rinnovabili e compostabili.

Fino a Windows 11 Pro e le nuovissime CPU AMD Ryzen PRO a prestazioni elevate con fino a 8 core, 16 thread e 12 core della GPU per una potenza eccezionale. Inoltre, vantano una tecnologia chip-to-cloud ultrasicura, risultato di una nuova partnership tra AMD e Microsoft.

Riguardo alla gamma Legion, la serie 5i Pro di settima generazione a 16” (WQHD+16:10 con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 240 Hz) è disponibile con i processori Intel Core di dodicesima generazione e schede grafiche fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, o AMD Ryzen serie 6000 e schede grafiche fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. In più sono dotati di intelligenza artificiale di Lenovo che rileva e ottimizza automaticamente le prestazioni di gaming. La tecnologia di gestione termica Coldfront 4.0 evita problemi di surriscaldamento, anche in fase di overclock.