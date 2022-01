La Casa Bianca incontrerà i big dell’industria hi-tech USA

La Casa Bianca incontrerà i dirigenti di Apple, Amazon, Microsoft, Meta e IBM per discutere di sicurezza.

La Casa Bianca incontrerà giovedì i dirigenti delle principali aziende tecnologiche, tra cui Google, Apple Inc, IBM e Amazon, per discutere della sicurezza del software. Altre aziende tecnologiche di punta presenti all’incontro includeranno Microsoft e Meta Platforms Inc che possiede Facebook e Oracle Corp. Saranno presenti anche le agenzie governative, tra cui il Dipartimento per la sicurezza interna, il Dipartimento della difesa e il Dipartimento del commercio.

Governo e big dell’hi-tech USA contro la pirateria

A dicembre, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan aveva inviato una lettera agli amministratori delegati delle sopracitate aziende tecnologiche dopo la scoperta di una vulnerabilità di sicurezza nel software open source chiamato Log4j che le organizzazioni di tutto il mondo utilizzano per registrare i dati nelle loro applicazioni.

La sicurezza informatica è stata una priorità assoluta per l’amministrazione Biden dopo diversi importanti attacchi informatici lo scorso anno, che hanno esposto agli hacker migliaia di record detenuti da aziende e agenzie governative.

Un’offensiva digitale che secondo il governo degli Stati Uniti è stato probabilmente orchestrato dalla Russia, almeno nel caso della violazione del software prodotto da SolarWinds che ha consentito agli hacker di accedere a migliaia di aziende e uffici governativi che hanno utilizzato i suoi prodotti. Gli hacker hanno avuto accesso alle e-mail dei dipartimenti del Tesoro, della Giustizia e del Commercio degli Stati Uniti e di altre agenzie.

L’incontro di giovedì, che sarà ospitato dalla vice consulente per la Sicurezza Nazionale per la Tecnologia informatica e emergente, Anne Neuberger, servirà proprio a discutere delle preoccupazioni sulla sicurezza del software open source, e su come può essere migliorato, ha affermato la Casa Bianca in una nota. Intanto la crescente frequenza e l’impatto di tali attacchi hanno spinto l’amministrazione a emettere un ordine esecutivo lo scorso anno che ha creato un comitato di revisione e nuovi standard software per le agenzie governative.