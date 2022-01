Digital Chat Station ha svelato la data di lancio della serie OPPO Find X5: secondo il leaker l’azienda la presenterà tra non molto.

Dopo l’incredibile leak relativo al probabile design della fotocamera posteriore di Xiaomi 12 Ultra, dobbiamo nuovamente ringraziare il leaker Digital Chat Station se abbiamo l’opportunità di scoprire la probabile data di lancio della serie OPPO Find X5. Dalle informazioni pubblicate su Weibo, infatti, scopriamo che il colosso cinese ha piuttosto fretta di presentare il device – forse per capitalizzare l’interesse del pubblico verso i nuovi smartphone Android di fascia alta -, probabilmente già a partire dal prossimo mese di febbraio.

È questa la data di lancio della serie OPPO Find X5?

La presentazione è quindi programmata per il mese di febbraio con l’iniziale commercializzazione in Cina, mentre per il lancio globale dovremmo attendere un ulteriore mese e spingerci quindi fino a marzo. Secondo le ultime indiscrezioni su OPPO Find X5 e i rumor sulla scheda tecnica di OPPO Find X5 Pro, entrambi gli smartphone daranno del filo da torcere ai nuovi device top di gamma che verranno presentati anche dagli OEM in queste settimane.

OPPO Find X5 è atteso con il processore MediaTek Dimensity 9000, mentre OPPO Find X5 Pro dovrebbe montare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Processori a parte, entrambi i device integreranno un display AMOLED ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0, una fotocamera punch hole, una fotocamera posteriore con tre sensori di cui due da 50 MP, Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12 e il processore NPU MariSilicon X.