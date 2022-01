Samsung Galaxy S22 si può già preordinare

22 Gennaio 2022

Samsung Galaxy S22 è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale dell’azienda; non di meno, sono usciti i prezzi per il mercato nostrano.

Samsung ha confermato ufficialmente che la serie Galaxy S22 diventerà ufficiale a febbraio. Ora, la serie Galaxy S22 è già disponibile per il preordine. Gli utenti possono già acquistare la line-up sul sito Web ufficiale dell’azienda e usufruire così della spedizione riservata. Allo stesso tempo, la compagnia ha dichiarato fornirà anche i diritti esclusivi per questo primo lotto di clienti privilegiati. Al momento, non ci sono informazioni sul prezzo dei nuovi terminali, anche se qualcosa è trapelato online. La società annuncerà questi dettagli all’evento di lancio. Samsung Galaxy S22: già disponibile per il preorder online Secondo i rapporti, la serie Samsung Galaxy S22 include tre modelli: S22, S22+ e S22 Ultra. Quest’ultimo sarà il più potente e popolare e utilizzerà uno schermo flessibile OLED leggermente curvo, che sarà in grado di raggiungere un livello di luminosità standard di 1200 nits. Inoltre, il livello di luminosità massima dello schermo potrà raggiungere il livello di 1750 nits, un record nel panorama dei device mobile Android. Nel versante fotografico, Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una configurazione a quattro camere posteriori. Utilizzerà una main camera principale da 108 MP e due lenti da 10 MP e uno snapper selfie da 12 MP. Dovrebbe supportare la stabilizzazione ottica dell’immagine OIS. Inoltre, tutti e tre i telefoni della serie saranno dotati del processore Snapdragon 8 Gen1 e la versione europea sarà dotata del processore di punta Exynos 2200. Questa serie avrà fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Di recente, Roland Quandt, che di solito fa buone previsioni, ha pubblicato i prezzi della gamma di prodotti premium in questione per il mercato europeo. Il modello standard partirà da 849 euro per la versione da 8 GB/128 GB. La variante 8GB + 256GB di questo dispositivo costerà 899 euro. S22+ sarà disponibile nelle stesse configurazioni di memoria, ma i cartellini dei prezzi saranno più alti: rispettivamente 1049 e 1099 euro. Il modello di punta, S22 Ultra, avrà tre opzioni. La versione base da 8 GB + 128 GB arriverà sugli scaffali per 1249 euro. Inoltre, altre varianti tra cui la versione da 12 GB + 256 GB e la versione da 12 GB + 512 GB verranno vendute rispettivamente a 1349 e 1449 euro. Vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale”.