Spunta in rete la probabile data di lancio di Realme 9 Pro series: ecco quando arriverà la nuova gamma di smartphone di fascia media.

Dopo la news circa le differenti colorazioni di Realme 9 Pro series, in queste ore è stata pubblicata una notizia che aspettavamo da tempo: la probabile data di lancio – oseremo dire quasi “ufficiosa” – di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, i nuovi smartphone 5G di fascia media del colosso cinese. Infatti, in base alle informazioni pubblicate su Twitter dal noto leaker Abhishek Yadav, scopriamo che Realme ha in programma un evento per il 15 febbraio in cui svelerà la gamma Realme 9 Pro in una premiere globale.

Ecco la data di lancio di Realme 9 Pro series

Le ultime indiscrezioni sui due device li dipingono come dispositivi estremamente interessanti sotto tutti i punti di vista e in qualche modo antagonisti dei nuovi Redmi Note 11 annunciati proprio in queste ore. Realme 9 Pro dovrebbe montare un display AMOLED da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre Realme 9 Pro+ è atteso con un display AMOLED da 6.43 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sotto il telaio in alluminio sono attesi due tipologie di processori: Qualcomm Snapdragon 695 per Realme 9 Pro e MediaTek Dimensity 920 5G per Realme 9 Pro+. La fotocamera è uno degli aspetti più importanti per Realme e con la nuova serie ha deciso di puntare a un modulo triplo con sensore principale da 64 MP (su Realme 9 Pro+ sarà da 50 MP), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Buona anche l’autonomia con la batteria da 5000 mAh e ricarica rapida da 65 W, mentre come OS è atteso Android 12 con la Realme UI 3.0.

Appuntamento quindi al prossimo 15 febbraio: riuscirà Realme a conquistare la fascia media con la Realme 9 Pro series?