Realme 9 Pro si veste di molti colori: tutti i dettagli

In queste ore è stato pubblicato un leak che svela le tre colorazioni attese per Realme 9 Pro: ecco possiamo attenderci dal device.

Dopo le ultime speculazioni circa le specifiche tecniche di Realme 9 Pro+, in queste ore il sempre affidabile @OnLeaks ha pubblicato una serie di render leak che riprendono le colorazioni attese di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, i nuovi top di gamma del colosso cinese che arriveranno sul mercato assieme al modello “vanilla” Realme 9.

Ecco le colorazioni di Realme 9 Pro e 9 Pro+

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, la serie Realme 9 arriverà nelle colorazioni Midnight Black – più volte al centro di diversi leak -, Aurora Green e Sunrise Blue. Indipendentemente dalle varie colorazioni, tutte e tre vedono l’impiego di una singolare rifinitura lucida che conferisce al telaio posteriore un interessante gioco di riflessi.

Il leak ci offre una vista privilegiata anche per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore: Realme 9 Pro+ è atteso con un sensore principale da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), mentre il modello Realme 9 Pro si “accontenterà” di una fotocamera da 64 MP ma con un sensore più piccolo. Frontalmente sono entrambi costituiti da un pannello con fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, mentre per quanto riguarda i pannelli si presume sarà di tipo Super AMOLED da 6.43 pollici a 90 Hz per il modello Realme 9 Pro+ e LCD da 6.59 pollici a 120 Hz per Realme 9 Pro.

Infine, per quanto riguarda l’hardware, è molto probabile che su Realme 9 Pro troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 695, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W, mentre Realme 9 Pro+ è atteso con una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65 W.