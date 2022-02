Ubisoft lancia la nuova divisione Esports and Competitive Gaming

Da oggi la divisione Esports and Competitive Gaming agirà come un team globale, plasmando il futuro del portafoglio dei giochi competitivi Ubisoft.

Ubisoft annuncia la riorganizzazione del suo team esport nella divisione Esports and Competitive Gaming, un nuovo team globale che continuerà a sviluppare le attività di gioco competitivo di Ubisoft nei singoli paesi collaborando, con esperti locali che al tempo stesso lavoreranno al comune obiettivo di plasmare il futuro degli esport e di perseguire la mission del gruppo: arricchire le vite dei giocatori creando esperienze significative e memorabili a qualsiasi livello di competizione.

Ubisoft sempre più dentro il mondo degli Esports

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti negli anni passati dai nostri team in tutti i paesi e degli obiettivi che abbiamo conseguito col nostro catalogo, rendendolo competitivo in un periodo di tempo così breve” ha affermato François-Xavier Deniele, Senior Director, Esports and Competitive Gaming di Ubisoft. “Ora ci concentreremo sul 2022 e sul futuro, rinforzando il settore come un pilastro fondamentale della cultura di Ubisoft; la nostra organizzazione interna semplificata ci permette una grande agilità che beneficia dell’ecosistema competitivo del portfolio di Ubisoft.” La divisione Esports and Competitive Gaming si ripromette di:

Costruire un ecosistema competitivo florido e inclusivo per il portfolio dei giochi competitivi di Ubisoft, per coinvolgere i fan e per far crescere organizzazioni e sponsor. Che si tratti di situazioni esport consolidate come quelle di Rainbow Six Siege, Brawlhalla e Trackmania o di nuovi giochi, siamo determinati nel far crescere ogni ecosistema sino al raggiungimento del suo completo potenziale.

Creare un piano pluriennale con attività competitive, tornei e leghe adatte a tutti, mostrando un percorso chiaro a tutti, dagli appassionati ai giocatori professionisti, che ispiri e coinvolga giocatori da tutto il mondo.

Garantire un valore di servizio e intrattenimento superiore per il pubblico di Ubisoft attraverso un’offerta diversificata, trasmissioni di alto livello e produzione di eventi, contenuti di intrattenimento e una forte presenza locale che permetta alle comunità di divertirsi con attività e contenuti su misura.

con attività e contenuti su misura. Creare nuove opportunità seguendo i team di sviluppo ed editoriali di Ubisoft sin dall’inizio nella loro collaborazione con gli altri team internazionali, per perseguire una visione globale raggiungendo risultati comuni e condividendo le strategie.

Implementare la collaborazione con i partner e le organizzazioni nella creazione di modelli di business sani e sostenibili e creare un flusso di entrate che possano creare un ambiente maturo e virtuoso per tutti.

All’interno di questa missione strategica, alcune delle principali aree sulle quali ci concentreremo nei prossimi mesi e anni sarà il ritorno a eventi esport internazionali con pubblico dal vivo, non appena la situazione lo permetterà; continueremo a investire nella crescita dei titoli esport di Ubisoft. Ubisoft ha recentemente annunciato eccitanti novità per l’Anno 7 di Brawlhalla e durante l’imminente Six Invitational farà nuove rivelazioni per l’Anno 7 di Rainbow Six Siege, sia per il gioco che per la sua scena esports. In aggiunta alle attività esistenti nell’attuale comparto esport, la divisione Esports and Competitive Gaming sta lavorando per ampliare la lista dei giochi e offrire nuove esperienze competitive ai fan. Il team sta già collaborando con gli sviluppatori di alcuni nuovi giochi Ubisoft per costruire un ecosistema che spazi attraverso generi differenti e per costruire strategie di investimento sui nuovi progetti grazie all’esperienza accumulata con il programma R6 SHARE di Rainbow Six Siege.