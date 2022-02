WhatsApp aumenta il tempo per la cancellazione del messaggi

WhatsApp sta tesando una nuova caratteristica che permette di usare la funzione “Elimina per tutti” fino a due giorni e mezzo.

Siamo ormai abituati a lasciare una copia digitale di tutto ciò che scriviamo, ma fortunatamente ci sono applicazioni come WhatsApp che stanno cercando di cambiare un po’ le cose, consapevole che debba essere l’utente a poter decidere se e per quanto tempo conservare i propri messaggi. Per questo motivo, l’anno scorso l’app ha introdotto i messaggi effimeri, e più di recente foto e video visualizzabili una volta, che spariscono dalle chat una volta aperti. E le cose potrebbero presto cambiare ulteriormente, con un potenziamento della funzione “Elimina per tutti”.

WhatsApp, più tempo per eliminare i messaggi

L’opzione per cancellare del tutto i messaggi da parte di chi ha inviato un messaggio, quindi sia nella chat di chi scrive che in quella del destinatario, è una funzione che WhatsApp ha reso disponibile già dal 2017. All’epoca un utente aveva generalmente circa sette minuti dall’invio del suo messaggio per poterlo eliminare, mentre oggi si è arrivati a 68 minuti e sedici secondi. Ma questa durata, come accennato prima, è destinata a cambiare, almeno secondo quanto svelato dalla redazione di WaBetaInfo, che nell’ultima versione beta dell’app, la 2.22.4.10, ha scoperto un nuovo limite massimo disponibile per eseguire questa operazione.

Nello specifico si parla di un periodo compreso fino a due giorni e dodici ore per utilizzare la funzione “Elimina per tutti”.

Un lasso di tempo che secondo gli sviluppatori va più che bene per lo scopo per il quale è progettata questa opzione. Ovviamente nessuno vieta loro, essendo ancora in fase di test, di modificare il limite ancora di più, magari portandolo a una settimana. Di fatto, un ulteriore passo avanti in favore della riservatezza. Perché anche se non possiamo parlare con qualcuno di persona, non significa che la privacy delle conversazioni debba essere compromessa. Pertanto i messaggi effimeri, come la crittografia end-to-end e questa futura opzione per allungare i tempi per la cancellazione dei messaggi inviati anche nelle chat degli amici, sono e saranno funzionalità che fanno e faranno la differenza in questo senso, oltre a rendere le interazioni a distanza sempre più simili a quelle di persona.