LOL 2: ecco data e ora delle ultime due puntate

LOL 2: Chi ride è fuori è uscito con 4 puntate: mancano ora 2 episodi per concludere la stagione. Ecco data e ora dell’uscita su Prime Video.

Mentre le prime quattro puntate di LOL 2: Chi Ride è Fuori sono già disponibili dal 24 febbraio, per le ultime due dovremo aspettare domani per vederle. Scopriamo insieme data e ora d’uscita delle ultime due puntate di LOL: Chi Ride è Fuori.

I due nuovi episodi di LOL 2: Chi Ride è Fuori, nonché quelli che chiuderanno la stagione, saranno pubblicati giovedì 3 marzo 2022, e se seguiranno lo schema di pubblicazione delle precedenti puntate, arriveranno allo scattare della mezzanotte. (il che significa che già allo scattare di stanotte potrete vederli).

LOL 2: domani potremo scoprire il vincitore con le ultime due puntate

Lo show più esilarante di sempre vede sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

A commentare questa gara comica dalla control room ci sarà un duo composto dall’ormai padrone di casa e game master Fedez, affiancato da Frank Matano (che sostituisce Mara Maionchi della prima stagione). In questa seconda edizione torna anche Lillo, l’arma letale della risata: il popolare comico sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica, che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi sono disponibili in streaming dal 24 febbraio, e gli ultimi due arriveranno domani, 3 marzo, con il gran finale. Se non siete abbonati a Prime Video, potete provare il servizio per 30 giorni iscrivendovi attraverso questo link.