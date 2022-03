OPPO ha in cantiere un “ultra flagship” che stravolgerà tutto

Secondo Digital Chat Station OPPO starebbe lavorando a uno smartphone “ultra flagship” costituito dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

A distanza di pochi giorni dall’arrivo della OPPO Find X5 Series in Europa durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona – qui la nostra anteprima – in queste ore scopriamo che il colosso cinese ha in cantiere un nuovo smartphone “ultra flagship” con caratteristiche di altissimo livello.

Secondo un inedito leak pubblicato dal sempre affidabile Digital Chat Station, infatti, sembra che OPPO avrebbe intenzione di presentare un device molto potente durante la seconda metà del 2022.

OPPO sta lavorando a uno smartphone “ultra flagship”: cosa dobbiamo aspettarci?

Sebbene non sia ancora chiaro se questo device rientrerà all’interno della serie Find X5 o se darà il via a una nuova gamma di device, il leaker è piuttosto certo che lo smartphone potrà contare su una caratteristica molto importante: il processore SM8475 di Qualcomm, meglio conosciuto come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Molto probabilmente basato sul processo produttivo a 4 nm di TSMC (la fonderia indipendente e più grande al mondo), il nuovo processore di Qualcomm dovrebbe garantire prestazioni superiori a quelle offerte dal modello Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, sembra che il colosso statunitense abbia scelto di puntare a TSMC e non più alle fonderie di Samsung in quanto quelle del colosso sudcoreano garantirebbero risultati inferiori (in termini di prestazioni ed efficienza energetica) rispetto a quelle di TSMC.

Tornando al nuovo flagship ultra di OPPO, sembra quindi che il nuovo processore di Qualcomm rappresenterà una delle leve più importanti a cui farà affidamento l’azienda per il suo nuovo device: sarà evidentemente il telefono indicato per gli utenti alla ricerca di prestazioni di altissimo livello in ogni ambito.

Nelle scorse ore OPPO Find N ha vinto il premio Disruptive Device Innovation per l’incredibile mix di tecnologie e software offerto dal nuovo smartphone pieghevole, mentre il presidente dell’azienda ha fatto sapere in una intervista che la serie OPPO Find X5 ha già stracciato i record di vendite raggiunti l’anno scorso con la serie Find X3.