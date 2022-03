OPPO Find N ha vinto un importante premio al MWC

OPPO Find N ha vinto il premio “Disruptive Device Innovation” ai GLOMO Awards del 2022: il device è mix formidabile di tecnologie incredibili.

OPPO Find N ha vinto un importante premio al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il “Disruptive Device Innovation“, che sottolinea quando il primo smartphone pieghevole della compagnia sia un mix straordinario di tecnologie di altissimo livello.

I GLOMO Awards, presieduti da più di 200 esperti indipendenti di settore, premiano i nuovi dispositivi che combinano avanzamenti tecnologici e software per migliorare le prestazioni e l’esperienza di utilizzo degli utenti. Lo smartphone di OPPO ha vinto il premio per via del singolare meccanismo di chiusura della cerniera e il suo design distintivo.

OPPO Find N ha vinto il premio “Disruptive Device Innovation” ai GLOMO Awards

“Siamo onorati che Find N abbia ricevuto il Disruptive Device Innovation Award ai GLOMO di quest’anno. Si tratta di un importante riconoscimento verso i prodotti e la tecnologia di OPPO, non solo da parte dei nostri colleghi del settore, ma anche degli stessi utenti finali“, dichiara Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Service di OPPO. “Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, siamo lieti di vedere che OPPO Find N sta finalmente rendendo i dispositivi pieghevoli adatti alle esigenze di chiunque, e non solo per gli appassionati di tecnologia. L’esperienza dell’utente è sempre stata al centro del nostro lavoro e continuerà a esserlo mentre esploriamo ulteriormente come fornire costantemente un valore aggiunto alle persone attraverso l’innovazione tecnologica.”

Ricordiamo che OPPO ha introdotto un singolare meccanismo di chiusura del display che risolve una volta i problemi legati alla presenza delle pieghe dello schermo che sono facilmente visibili nei device di questo tipo; inoltre, la cerniera è in grado di irrobustire la struttura generale del telefono e consente anche di farlo restare in equilibrio per guardare contenuti quando è aperto con un angolo compreso tra 50° e 120°.

Con l’arrivo della OPPO Find X5 Series, qui la nostra anteprima, la compagnia è pronta a conquistare i posti più alti della classifica mondiale dei maggiori produttori di smartphone.