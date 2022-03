Vivo: grandi rivoluzioni nella line-up dell’azienda

Il top brand manager di Vivo ha appena confermato quello che ipotizzavamo da tempo: la compagnia ha abolito la serie Nex dal suo listino.

Gli smartphone della serie Nex sono scomparsi dal sito ufficiale di Vivo da pochissimi giorni; ciò ha portato gli utenti a pensare che l’azienda abbia deciso di apportare modifiche alla sua line-up e che abbia deciso di togliere dal commercio la gamma in questione, che includeva device di punta e sperimentali.

Il vicepresidente e direttore generale della strategia del marchio di Vivo ha confermato questa intuizione. L’azienda ha infatti deciso di abolire la serie NEX:

La sperimentazione e la ricerca di nuove idee continueranno ora come parte della nuova linea X.

Vivo ha eliminato la serie Nex

Il top manager del brand asiatico ha sottolineato che, nonostante i cambiamenti nel portafoglio di smartphone, la compagnia continuerà a creare prodotti eccellenti e a sperimentare nuovi design innovativi.

Come parte della serie X, dovrebbe annunciare a breve l’ammiraglia X Note, così come il pieghevole X Fold. Quest’ultimo è già noto per la presenza del pannello OLED QHD+ da 8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il chipset Snapdragon 8 Gen 1 e lo schermo esterno da 6,5 ​​pollici.

Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 80 watt e potenza wireless da 50 W. La fotocamera principale sarà composta da quattro sensori: 50 MP + 48 MP (grandangolo) + 12 MP (teleobiettivo, zoom 2x) + 8 MP (periscopio zoom, zoom ottico 5x).

La società prevede anche di portare presto sul mercato uno smartphone pieghevole; già nell’aprile dello scorso anno si vociferava di un foldable nei piani dell’azienda; l’intenzione è quella di entrare in un settore dalle grandi potenzialità che, al momento, è quasi monopolio di Samsung.

Digital Chat Station ha pubblicato alcune interessanti informazioni su Weibo sul futuro X Fold; il primo pieghevole del brand potrebbe debuttare questo mese insieme al presunto X Note (un tempo nominato Nex 5). Dovrebbe trattarsi di uno terminale con display esterno curvo da 6,5 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e foro centrale per la camera anteriore.