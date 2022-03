OnePlus: un nuovo smartphone misterioso si mostra online

In queste ore è comparso sul web un misterioso dispositivo di casa OnePlus avente il supporto per la ricarica rapida da 160W; di quale device si tratterà?

Il nuovo dispositivo del colosso cinese di Pete Lau avente nome in codice “PGKM10” si mostra online suggerendo quali saranno le sue features principali; di fatto, al di là delle aspettative e di quanto si potesse immaginare, si dice che disponga del supporto alla fast charge cablata da 160W. A dirlo ci pensa il portale per la certificazione cinese 3C. Di quale smartphone OnePlus si tratta?

OnePlus: il nuovo device si ricaricherà in baleno

Sappiamo che OPPO ha tenuto un evento di lancio durante il Mobile World Congress in cui ha svelato, oltre alla serie Find X5, anche la sua inedita tecnologia di ricarica che vedremo presto sugli smartphone del gruppo BBK. Di fatto, ha presentato al mondo internazionale la sua ricarica rapida da 150W e ha comunicato che presto la vedremo su un terminale di casa OnePlus, da poco divenuta una sussidiaria della casa madre. Si ipotizza che il primo device con ricarica da 150W sia in realtà il famigerato Nord 3 di cui tanto si parla; dovrebbe debuttare nel secondo trimestre dell’anno corrente.

Ecco che quindi, il nuovo device con fast charge da 160W di casa OnePlus lascia tutti a bocca aperta. Si tratta di un errore di traduzione o di battitura o l’azienda ha veramente sviluppato una nuova opzione nel giro di poche settimane? Non di meno, il portale suggerisce quale sarà il numero di modello di questo telefono (PGKM10) e ricorda al mondo che vanterà il supporto per le reti 5G. Qui lo diciamo e qui non lo neghiamo: le informazioni e i dettagli chiave su questo prodotto sono caotici e confusionari. Qualcuno suggeriva in passato che questo sarebbe stato il primo tablet di Pete Lau, mentre adesso si parla di uno smartphone.

Altresì, potremmo trovarci veramente di fronte ad un derivato della serie OP 10, magari una versione Lite con processore Dimensity 8100 di MediaTek, pannello OLED da 6,7 pollici e sensore principale Sony IMX766 da 50 Mega. Non di meno, potrebbe essere l’iterazione Ultra. Insomma, i rumor non sono mai stati così poco chiari su un device. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.