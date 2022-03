Netflix, film e serie TV tra il 14 e il 20 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 14 e il 20 marzo 2022: dallo show di Alessandro Cattelan alla pellicola Windfall.

Netflix si prepara a lanciare alcuni interessanti contenuti nella settimana che va dal 14 al 20 marzo 2022. Saranno accontentati sia gli appassionati di serie TV, sia chi preferisce guardare film.

Dal punto di vista seriale è infatti in arrivo Alessandro Cattelan, una semplice domanda. Si tratta del primo show ideato e interpretato dall’ex presentatore di X Factor, che si metterà a nudo e cercherà risposta alla domanda innocente della figlia: “come si fa a essere felici?”. Per riuscire nell’impresa, Cattelan girerà per l’Italia e all’estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio. Ad aiutarlo ci saranno diverse celebrità del mondo del cinema, della musica, dello sport e della televisione.

Qualcuno potrebbe dare anche un’opportunità alla serie tragicomica Grond, che si incentra su un audace piano per risollevare le sorti di un’azienda. In sostanza, lo show segue la storia del marocchino-belga Ismael, che nota come molti musulmani si trovino davanti a un grande dilemma dopo la morte di un familiare: il defunto dovrebbe essere sepolto in Belgio o nel loro paese d’origine, il Marocco? Così, come soluzione al problema, Ismael decide di importare terra dal Marocco, ma ciò ha rapidamente conseguenze inaspettate.

Lato cinema, spazio al thriller Granchio nero: in un mondo post apocalittico dilaniato dalla guerra, durante un lungo inverno, sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe mettere fine al conflitto. Addentrandosi in territorio nemico, tuttavia, il gruppo non ha idea dei pericoli che lo aspettano, né di chi possa fidarsi.

E ancora, gli appassionati di film potranno godersi Windfall, thriller con protagonista Lily Collins accompagnata dagli attori Jason Segel e Jesse Plemons. La trama ruota intorno a un uomo che si addentra furtivamente nella casa di villeggiatura di un ricco imprenditore, ma la situazione precipita nel momento in cui il magnate e sua moglie arrivano alla villa per un’improvvisata vacanza.

Chi è alla ricerca di una produzione animata, infine, potrà guardare Human Resources, spin off di Big Mouth. Uno show che apre il sipario sulla vita quotidiana delle creature – Mostri Ormonali, Gatti della Depressione, Spiriti della Vergogna e molti altri – che aiutano gli umani a viaggiare attraverso ogni aspetto della vita, dalla pubertà al parto fino agli anni del crepuscolo. Diventa subito chiaro che, sebbene le creature siano le protagoniste, esse stesse hanno molta umanità.

Leggi anche: I migliori film Netflix di marzo 2022

Netflix: tutte le novità tra il 14 e il 20 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming, mentre qui è possibile consultare tutte le novità di Prime Video tra il 14 e il 20 marzo 2022.

Serie TV originali

Team Zenko Go (stagione 1) – 15 marzo

Grond (stagione 1) – 17 marzo

Human Resources (stagione 1) – 18 marzo

Drole-Comici a Parigi (stagione 1) – 18 marzo

Alessandro Cattelan: una semplice domanda (stagione 1) – 18 marzo

Film originali

Agente speciale Ruby – 17 marzo

Windfall – 18 marzo

Granchio nero – 18 marzo

Documentari

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (stagione 1) – 16 marzo

Animal: il meraviglioso regno animale (stagione 2) – 18 marzo

A proposito del gigante dello streaming, ecco le migliori serie TV Netflix di marzo 2022.