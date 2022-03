Realme GT Neo3 arriverà il 22 marzo con una scheda tecnica da paura

Realme ha ufficialmente svelato che la data di lancio di Realme GT Neo3: il 22 marzo scopriremo lo smartphone con la ricarica da 150W

Dopo mille leak, indiscrezioni varie e rumor su Realme GT Neo3, in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente svelato la data di lancio del nuovo smartphone Android di fascia medio alta: Realme GT Neo3 sarà presentato il 22 marzo.

Martedì prossimo avremo finalmente modo di conoscere tutti i dettagli sul tanto chiacchierato device di inizio anno.

Ecco la data di lancio ufficiale di Realme GT Neo3: lo smartphone arriverà il 22 marzo

Stuzzicando l’immaginario collettivo pubblicando un poster con una macchina da corsa con un design che ricalca quello mostrato qualche ore fa in un teaser ufficiale, sappiamo già con assoluta certezza che il nuovo smartphone di Realme sarà il primo device dell’azienda a implementare il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 con prestazioni in linea con lo Snapdragon 888 e la ricarica rapida da 150W. A tal proposito, ricordiamo che la tecnologia di ricarica rapida UltraDart Charging Architecture (UDACA) annunciata durante il MWC di Barcellona, permette di raggiungere il 50% di autonomia in appena 5 minuti grazie alla ricarica UltraDart da 100-200W.

Realme GT Neo3 è atteso con una scheda tecnica molto interessante. Le ultime indiscrezioni parlano di un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera punch hole con sensore da 16 MP. Ci si aspetta molto anche dalla fotocamera tripla posteriore costituita dal sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – è identico a quello presente su Realme GT 2 Series – un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Dotato di Android 12 con la Realme UI 3.0 out of the box, con tutta probabilità sarà accompagnato anche da una variante con supporto alla ricarica rapida da 80W e una batteria da 5000 mAh. Torneremo sicuramente a parlare del device per via di probabili nuovi teaser e leak dell’ultimo minuto.