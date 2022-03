Samsung: oltre ai due foldable, arriverà un “rollable”

Samsung potrebbe presentare, oltre ai nuovi pieghevoli next-gen, anche il suo primo rollable: il suo debutto dovrebbe essere imminente.

A febbraio Samsung ha annunciato i nuovi flagship della serie Galaxy S22. Adesso sembra che la società si stia preparando al debutto dei nuovi foldable, ma pare esserci una sorpresa.

Probabilmente, oltre ai classici Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, l’azienda potrebbe presto realizzare il suo primo rollable, ovvero uno smartphone con schermo a scorrimento. A dirlo è . Ice Universe ha ora ribaltato il chipset di questi telefoni e, inoltre, ha anche rivelato un terzo dispositivo pieghevole che potrebbe debuttare presto.

Samsung: cosa sappiamo del rollable?

Secondo il tipster, Samsung utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus prossimo al debutto, sia all’interno dello Z Fold4 che dello Z Flip4. Il nuovo processore sarà realizzato da TSMC e sarà basato sul nodo architettonico a 4 nanometri.

Ciò che ci stupisce non è il processore utilizzato, quanto il debutto del primo rollable di cui tanto si parla online. Addirittura, si dice che il flagship è già pronto e che il suo nome in codice sia “Diamond“.

Samsung Galaxy Fold4,Flip4,Snapdragon 8 Gen1 Plus,TSMC 4nm

100% sure — Ice universe (@UniverseIce) March 24, 2022

Al momento i dettagli di questo device sono sconosciuti, ma il tipster rivela che il telefono potrebbe essere commercializzato nel secondo semestre del 2022.

Ricordiamo che nel passato Samsung ha già svelato diversi prototipi di dispositivi arrotolabili; di fatto, l’azienda potrebbe aver scelto uno dei suoi brevetti per questo primo ipotetico rollable.

La compagnia sudcoreana è leader nel settore dei pannelli AMOLED e pieghevoli, pertanto potrebbe aver sviluppato in casa, mediante la sua divisione Display, lo schermo arrotolabile di cui dovrebbe essere dotato il gadget. Certo, ci sono ancora molte sfide che la società potrebbe dover affrontare con questa tecnologia. Uno fra tutti: il deterioramento rapido dei pixel, forse?

Ad ogni modo, se facciamo un passo indietro, notiamo che anche OPPO aveva presentato un concept di un telefono con schermo arrotolabile nel lontano 2020, ma non è mai stato commercializzato. Con tutta onestà, non c’è ancora nessun brand che ne ha realizzato uno simile: Samsung potrebbe essere la prima anche in quest’area? Staremo a vedere.