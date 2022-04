Motorola: ecco tutti gli smartphone che arriveranno nel 2022

Motorola lancerà tantissimi nuovi smartphone nel corso del 2022: sono attesi ben 19 dispositivi nelle prossime settimane.

Ad oggi, Motorola ha svelato moltissimi telefoni facenti parte di diverse fasce di prezzo in numerosi mercati: da quello cinese a quello internazionale. Da noi in Europa per esempio, la compagnia di proprietà di Lenovo ha lanciato tantissimi dispositivi. Gli ultimi sono, per esempio, il Moto G22 e il G71 5G da poco sul mercato nostrano.

Ora, secondo un nuovo report di 91mobiles, si scopre che l’azienda ha pianificato di rilasciare ben 19 dispositivi per i paesi internazionali. Inoltre, sono emersi nuovi dettagli sui flagship facenti pate della gamma Edge 30. Presto sembra che la pubblicazione rilascerà un altro rapporto per rivelare ulteriori dettagli di altri telefoni Motorola in arrivo nel 2022.

Motorola: facciamo il punto

Andiamo con ordine: Motorola ha lanciato l’Edge X30 in Cina pochi mesi or sono. Questo telefono (avente nome in codice Rogue) è già stato lanciato in tutto il mondo con il moniker Edge 30 Pro. Non di meno, la società ha svelato il G Stylus 2022 e il G22.

Fra le altre cose, se l’anno scorso abbiamo visto la line-up di flagship killer Edge 20 (standard, Lite, Fusion, Pro), è lecito ipotizzare un qualcosa di simile per il 2022.

Cosa aspettarci?

Frontier, Dubai, Miami e Dubai+ sono i nomi in codice dei nuovi prodotti che faranno parte della serie Edge 30.

Il primo pensiamo che possa essere una super ammiraglia che dovrebbe giungere in commercio con il nome di Edge 30 Ultra. Dovrebbe essere uno dei primi device a giungere sul mercato con lente principale da 200 Mpx.

Dubai dovrebbe essere il famoso Edge 30 vanilla:

display P-OLED FHD + 144Hz da 6,55 pollici;

snapper frontale da 32 megapixel;

un’unità a tripla lente così ripartita: 50 megapixel + 50 megapixel + 2 megapixel;

una batteria da 4.020 mAh.

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione.

Ecco le specifiche di Miami che dovrebbe essere l’Edge 30 Lite:

schermo P-OLED FHD + 120Hz da 6,28 pollici;

chip Snapdragon 695, 6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x;

128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione;

fotocamera frontale da 32 megapixel;

64 megapixel + dual camera da 13 megapixel;

batteria da 4.020 mAh.

Lo spessore del dispositivo sarà inferiore a 7 mm.

Infine, ecco cosa sappiamo di Dubai+: dovrebbe essere una versione con stilo al seguito del modello classico: