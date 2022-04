Motorola Moto G22 e G71 5G: si parte da SOLI 179,90€

Motorola svela i nuovi Moto G22 e G71 5G anche in Italia: in occasione delle offerte di primavera, i due device hanno un costo veramente molto basso.

Sono finalmente arrivati anche in Italia i nuovi smartphone facenti parte della fascia media di casa Motorola: l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha infatti commercializzato il Moto G22 e il G71 5G anche da noi. Tuttavia, non si è limitata a distribuirli sul mercato nostrano.

In occasione del debutto primaverile infatti, ha rilasciato i due terminali ad un prezzo davvero unico: 179,90€ per il G22 e 299,90€ per il secondo. Per entrambi, si tratta di uno sconto estremamente aggressivo che fa sì che i due gadget siano due “best buy” assoluti.

Motorola: le nuove proposte di fascia media per l’Italia

Il Moto G22 è l’ultimo nato nella famiglia Moto G. Si tratta di un prodotto caratterizzato da ben quattro sensori fotografici (il principale è da 50 Megapixel), dotato di un pannello generoso da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, ma non solo. C’è anche una batteria da 5000 mAh che assicure ore ed ore di autonomia con una singola carica.

Esteticamente poi, è tutto nuovo: c’è una nuova back cover realizzata mediante un polimero acrilico molto resistente che è stato rifinito con un processo di placcatura ottica mai visto prima. In poche parole, è lussuoso su tutti i fronti e costa solo 219,90€ ma, in occasione dei saldi di primavera, lo portate a casa a 179,90€ nelle due colorazioni Cosmic Black e Iceberg Blue.

Anche il Moto G71 5G arriva oggi in Italia: presenta un pannello OLED da ben 6,4 pollici dotato di risoluzione FullHD+, gamma colori ampliata del 25% che renderà le vostre immagini ancora più incredibili e emozionanti. Navigherete alla velocità della luce, grazie al modulo 5G inserito nel potentissimo processore octa-core Snapdragon 695 di Qualcomm. Costa 339,90€ ma, anche qui, godrete di una promo speciale che ve lo farà avere a soli 299,90€ (in colorazione Black).

Fra le altre cose, segnaliamo:

Moto Edge 30 Pro a 699,90€ al posto di 849,90€;

Moto G60s a 199,90€ al posto di 279,90€;

Moto Edge 20 a 219,19€ al posto di 449,90€

Approfittatene prima che terminino le offerte.