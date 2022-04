Motorola Edge 30 Pro al suo MINIMO STORICO (-150€)

Motorola Edge 30 Pro si trova in super sconto – ancora per poche ore – a 699,90€ nella colorazione Cosmos Blue: a questo prezzo deve essere tuo.

Poche settimane fa, Motorola ha svelato il suo ultimo flagship chiamato Moto Edge 30 Pro; si tratta di uno smartphone di punta davvero eccezionale, dotato di un processore all’avanguardia, un’estetica minimal ma accattivante, un prezzo di lancio aggressivo e di un compato fotografico ricco di funzionalità pensate per i creativi.

In occasione dei saldi di primavera presenti su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante. Il suddetto device si trova infatti, in colorazione Cosmos Blue, al prezzo incredibile di 699,90€. Se pensate che al lancio costava 849,90€, capirete bene che parliamo di uno sconto del 18%. Davvero niente male per un gadget lanciato solo poche settimane or sono.

Inutile dirvi che, se siete abbonati al servizio Prime, riceverete a casa il vostro nuovo telefono in sole 24/48 ore, senza pagare le spese di spedizione. Altresì, grazie alla piattaforma Cofidis, potrete dilazionare il pagamento in comode rate.

Motorola Edge 30 Pro: il Best Buy della giornata

Parliamoci chiaro: si tratta di uno dei dispositivi più potenti sul mercato, grazie anche alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lo storage è di 256 GB e la RAM è da 12 GB. Praticamente, questo è uno dei terminali più esclusivi del mercato, proposto ad un costo unico: 699,90€ è un’occasione più unica che rara.

Esteticamente poi, è bellissimo: sottile, elegante, minimal e ha un pannello flat con selfiecam da ben 60 Megapixel al centro dell’unità. Posteriormente, ci sono tre sensori fotografici con la main camera da 50 Mpx.

Sotto la scocca batte un cuore da 4800 mAh con fast charge cablata da 68W che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica. Dulcis in fundo, lo schermo è un’unità OLED con refresh rate da 144 Hz: i contenuti saranno nitidi, vibranti, esclusivi.

A 699,90€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che l’offerta finisca; non sappiamo quanto durerà ancora.