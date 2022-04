Vivo Pad si mostra senza segreti prima del debutto

Il Vivo Pad si mostra online in tutto il suo splendore: il tablet presenta un SoC Snapdragon 870 e dispone di features interessantissime.

Vivo Pad si mostra online sul portale di Geekbench con il processore Qualcomm Snapdragon 870 sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e molto altro ancora. Il suo debutto è previsto per i prossimi giorni, precisamente per l’11 di questo mese.

Sappiamo tutti che l’azienda cinese sta sponsorizzando il nuovo tablet a più non posso; secondo quanto si legge, la compagnia lo rilascerà sul mercato nei giorni a venire, presumibilmente insieme all’X Fold e all’X Note.

Ora, prima del lancio, questo prodotto ha fatto visita al portale di Geekbench; da qui, abbiamo potuto scoprire tutte le sue specifiche tecniche complete: RAM, SoC, software e molto altro ancora.

Vivo Pad: tutto quello che sappiamo

A rivelarci questi dettagli ci pensa il portale di MySmartPrice; leggiamo che il Vivo Pad ha il numero di modello PA2170 e che è alimentato da un processore octa-core realizzato da Qualcomm, che ha un core principale con clock a 3,19 GHz, tre core da 2,42 GHz e quattro con una velocità di clock massima di 1,80 GHz. In poche parole, non si tratta altro che dello Snapdragon 870.

C’è anche la GPU Adreno 650 sotto la scocca. Il device arriva con 8 GB di RAM e esegue Android 11 pronto all’uso. Su Geekbench poi, ha ottenuto 1027 punti nel test single-core e 3382 punti nel test multi-core.

Presenterà un display da 11 pollici con risoluzione di 2,5K e refresh rate di 120Hz. Ci sarà anche il supporto per il Dolby Vision. Non di meno, vedremo un corpo in metallo e presenterà OriginOS basato su Android 11. Infine, sarà presente lo stilo Vivo Pencil e non mancherà una configurazione con due camere e quattro speaker.

Dulcis in fundo, la main camera sarà da 13 megapixel e la seconda invece, sarà un obiettivo da 8 megapixel. La batteria sarà da 7.860 mAh con supporto per la fast charge da 44 W.