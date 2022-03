Vivo X Fold: BELLISSIMO nel suo primo video UFFICIALE

Il nuovo Vivo X Fold si mostra nel video ufficiale pubblicato dalla compagnia su Weibo; il device verrà presentato il prossimo 11 aprile.

Ad oggi, i produttori di telefonia che realizzano device foldable non sono tantissimi; di tutti quelli presenti in circolazione, solo pochi eletti sono riusciti a superare le sfide imposte dai limiti della tecnologia moderna. Fra questi citiamo Samsung (leader del settore), Huawei e Motorola. Adesso però, si stanno unendo anche Honor, OPPO e Vivo con le loro innovative proposte.

Proprio su quest’ultimo brand vogliamo focalizzarci: abbiamo appena appreso che il pieghevole Vivo X Fold arriverà presto sugli scaffali internazionali. Il suo debutto è previsto per l’11 aprile. Si scopre poi, che la compagnia ha rilasciato un video promozionale in cui svela interessanti informazioni sul device in questione.

Vivo X Fold: facciamo il punto

Secondo quanto si osserva dal video spot ufficiale, notiamo che il terminale vanta un’estetica molto particolare: troviamo un modulo fotografico circolare posto all’interno di un vetro rettangolare. C’è il logo di Zeiss in alto a destra e notiamo che il foldable utilizza “uno schermo gigante pieghevole super sensibile”. Ad oggi, non sappiamo cosa significhi ciò, ma lo sapremo durante l’evento di lancio.

Il telefono avrà poi una back cover lussuosissimo in pelle e ci sarà un rivestimento T* e uno spessore di 6,28 mm. Fra le notizie trapelate in passato di cui abbiamo informazioni, citiamo il pannello OLED con risoluzione FHD+ da 6,53 pollici e lo schermo interno da 8 pollici con vetro UTG, risoluzione 2K con tecnologia LTPO al seguito.

All’interno abbiamo una batteria da 4600 mAh che gode della fast charge da 80W e della wireless charge da 50W. Non manca poi un fingerprint ad ultrasuoni.

Arriviamo ora al comparto fotografico: il telefono presenterà una camera principale da 50 MP 1/1.5″ accompagnata da un obiettivo ultrawide da 48 MP, un tele 2x da 12 MP e un’ottica aggiuntiva a lunghezza focale 5x da 8 Mega. Il telefono arriverà in due versioni: una con 256 GB e l’altra con 512 GB. La RAM resterà uguale e le colorazioni saranno tre: blue, cremisi e arancione.

Il telefono sarà disponibile in due opzioni di memoria, 12 GB di RAM con 256 GB di memoria nativa e 12 GB di RAM con 512 GB di memoria. Inoltre, ci saranno almeno tre opzioni di colore: blu, cremisi e arancione.