Xiaomi MIX Fold 2: il display potrà ruotare di 360°?

Gli ultimi rumor circa lo smartphone Xiaomi MIX Fold 2 indicano che monterà un display in grado di ruotare di 360° su se stesso.

Xiaomi MIX Fold 2, la seconda generazione di smartphone pieghevole di fascia alta del colosso cinese, è atteso al lancio nei prossimi mesi con un display munito di una caratteristica unica nel suo genere: la possibilità di ruotare su se stesso di 360° grazie all’implementazione di una singolare cerniera centrale.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, gli ingegneri Xiaomi sarebbero riusciti a realizzare una cerniera non solo in grado di ridurre di molto l’effetto “piega” sull’asse centrale – come ha già fatto OPPO con il suo OPPO Find N -, ma anche consentire una rotazione completa del display.

Il display di Xiaomi MIX Fold 2 ruoterà di 360° su se stesso?

Le ultime indiscrezioni sul foldable di Xiaomi indicano che dovrebbe montare una scheda tecnica da lasciare a bocca aperta. Sembra che il display AMOLED interno avrà una diagonale di 8 pollici con risoluzione 2.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sebbene non sia ancora chiaro se con supporto alla tecnologia LTPO.

Sotto il cofano non può che essere presente il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con di fianco RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre per quanto riguarda la batteria si vocifera da tempo la presenza di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Sono ancora piuttosto scarse le informazioni sulla fotocamera principale, ma diversi leaker concordano sull’eventuale presenza di un modulo dotato di un sensore principale da 108 MP.

Per Xiaomi è importante fare le cose per bene con MIX Fold 2: quando sarà presentato sul mercato, infatti, si troverà a competere con OPPO Find N (uno tra i migliori del settore) e molto probabilmente anche con il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 atteso al lancio durante il mese di agosto.