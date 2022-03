Samsung Galaxy Z Fold4 con S Pen: il concept che vogliamo

Grazie al tipster Khan, possiamo notare dei fantastici render 3D per il foldable del futuro di casa Samsung, ovvero il Galaxy Z Fold4.

Da poche settimane la compagnia sudcoreana Samsung ha svelato i nuovissimi flagship Galaxy S22; i dispositivi, campioni di vendite in tutto il pianeta, stanno ottenendo un buon successo e ora sembra sia arrivato il momento di concentrarsi sui foldable di metà anno.

Si attende infatti la nuova iterazione del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3; questi due modelli sono stati dei prodotti di punta che hanno sconvolto il mercato, con una domanda superiore alle aspettative. Adesso però, si inizia a parlare dell’erede del Fold grazie anche ai concept render 3D emersi in rete.

A realizzare questi magnifici modellini in 3D ci ha pensato il tipster Waqar Khan su Twitter. Ha mostrato infatti dei concept in altissima risoluzione che mostrano come potrebbe essere il pieghevole premium di casa Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4: il design convince

Se questo dovesse rivelarsi veramente il risultato definitivo, possiamo ritenerci più che soddisfatti. Notiamo infatti un corpo che, almeno sul pannello posteriore, ricorda quello dell’S22 Ultra, con un modulo fotografico composto da tre sensori di grandi dimensioni quasi a filo con la scocca.

Sembra esserci, ancora una volta, uno schermo stretto che dovrebbe sì agevolare l’impugnatura ma dovrebbe essere leggermente meno ottimizzato di quello che abbiamo visto con l’OPPO Find N. Segnaliamo che l’OEM sudcoreano potrebbe utilizzare nuovamente un lettore per le impronte digitali posto posto sotto lo schermo, anche se il render ci illustra un fingerprint incastonato nel pulsante di accensione e spegnimento.

Non di meno, dovremmo vedere una configurazione a tripla lente, ma non sappiamo se il comparto software riceverà un update come quello del flagship S22 Ultra.

L’elemento degno di nota dovrebbe essere rappresentato dal vano per la S Pen all’interno del dispositivo. Se in passato la stilo era acquistabile come accessorio separato, adesso invece, dovrebber venir venduta con il device e, addirittura, dovrebbe presentare uno slot dedicato nella scocca. In poche parole, questo dovrebbe essere il primo vero Galaxy Note foldable. Voi cosa ne pensate?