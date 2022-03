Xiaomi MIX Fold 2: il display sarà una festa per gli occhi

In tutta probabilità l’atteso pieghevole Xiaomi MIX Fold 2 avrà dalla sua un display con una qualità che lascerà a bocca aperta.

Dopo le ultime indicazioni che danno ormai per certa la collaborazione tra Xiaomi e Leica le cui lenti troveranno posto nei nuovi smartphone di fascia alta, in queste ore torniamo ad occuparci di Xiaomi MIX Fold 2 e del suo incredibile display.

Come avevo visto qualche giorno fa in questa news, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi è atteso con un pannello di incredibile fattura e pronto a competere ad armi pari con quello di OPPO Find N – ad oggi la massima espressione in termini di qualità e realizzazione.

Il display di Xiaomi MIX Fold 2 sarà il punto di riferimento della categoria

Secondo le ultime informazioni pubblicate su Weibo dal famoso leaker Digital Chat Station, con tutta probabilità il colosso cinese ha intenzione di dotare entrambi i display del supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz; sembra, infatti, che la compagnia voglia seguire l’esempio di Vivo X Fold atteso al lancio in Cina il prossimo 11 aprile.

Ma c’è di più: oltre alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il leaker sottolinea che entrambi i display saranno di tipo LTPO. Si tratta di una specifica estremamente importante in quanto indica che la frequenza di aggiornamento è di tipo adattiva, ovvero viene modulata costantemente da 1 a 120 Hz in base ai contenuti mostrati a schermo per aumentare l’autonomia della batteria.

La notizia forse più importante pubblicata da Digital Chat Station riguarda la cerniera dello smartphone: sembra che anche Xiaomi abbia impiegato una cerniera a goccia come quella implementata da OPPO nel suo primo foldable e anche da HONOR su Magic V. Tramite essa è possibile rimuovere dall’equazione un “difetto” in tutti i foldable finora commercializzati: la famosa piega centrale proprio a livello della cerniera.

Xiaomi MIX Fold 2 è atteso con un display interno da 8 pollici e un display esterno da 6.5 pollici, il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e una batteria di buona capienza con supporto alla ricarica rapida.