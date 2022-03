xiaomi mix fold 2 display leak

Un inedito leak pubblicato da Digital Chat Station su Weibo svela alcune caratteristiche del display di Xiaomi MIX Fold 2.

Torniamo a parlare di Xiaomi MIX Fold 2, l’atteso smartphone pieghevole del colosso cinese, in quanto un inedito leak pubblicato da Digital Chat Station mette in evidenza alcune novità per quanto riguarda il display del device.

Infatti, secondo le informazioni pubblicate dal leaker su Weibo, sembra che il team di sviluppo di Xiaomi abbia migliorato di molto la qualità del display dello smartphone pieghevole.

Xiaomi MIX Fold 2 avrà un display completamente rinnovato secondo un leak

Atteso anche questa volta con un meccanismo di apertura verso l’interno, come se fosse un libro, molto probabilmente sarà costituito da un display interno da 8 pollici e un display esterno da 6.5 pollici. La nuova cerniera sviluppata dagli ingegneri di Xiaomi ridurrà di molto l’effetto “piega” che si forma lungo l’asse centrale dello schermo – siamo ai livelli di OPPO Find N? -, ed entrambi i display offriranno finalmente il pieno supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il leaker fa anche riferimento alla tecnologia LTPO per il refresh dinamico della frequenza del display, ma viene specificato che la feature sarà disponibile esclusivamente per il pannello interno. Per quanto riguarda la scheda tecnica, sembra che Xiaomi abbia leggermente cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la scelta del processore: se fino all’anno scorso si pensava di puntare al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sviluppato dalle fonderie di Samsung, sembra invece che la compagnia abbia scelto il modello Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus realizzato da TSMC.

Sebbene abbiano entrambi la stessa architettura, gli ultimi rumor sul SoC realizzato da TSMC dovrebbe garantire una frequenza massima di esercizio superiore e una migliore gestione dei consumi (e della temperatura).

Quando sarà disponibile il foldable di Xiaomi?

Difficile dire con esattezza quando il nuovo foldable di Xiaomi sarà disponibile sul mercato, ma secondo le ultime indiscrezioni è molto probabile che sarà svelato entro la prima metà di quest’anno. Inoltre, sembra che il device avrà un prezzo base pari a 9.999 yuan, circa 1430 euro al cambio, quindi in linea con quello del modello precedente.