Kena: continua la PROMO 130 Giga a 7,99€

Kena continua con la sua promozione di punta con 130 Giga di internet, disponibile da qualche settimana con una velocità massima stanziata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

L’offerta nello specifico è disponibile ONLINE solo per chi richiede il cambio gestore da specifici MVNO.

Kena: ecco la PROMO con 130 Giga a 7,99€

Partiamo dicendo che l’incremento di velocità da parte dell’ex Noverca è disponibile per tutte le promozioni disponibili a catalogo. In linea di massima, comunque, sono tutte le tariffe con un costo mensile che parte da 7,99€. Kena, ricordiamo, utilizza la stessa rete di TIM visto che è il suo second brand.

L’offerta in questione prevede ben 130 Giga di internet in 4G, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 500 messaggi sempre verso qualsiasi carrier. Tutto questo a 7,99 euro ogni mese. La promozione è disponibile per un target specifico di clientela, ossia, quella che richiedere il passaggio da alcuni virtuali come: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, ho.mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

A questo canone mensile esiste anche una promo per chi intende attivare una nuova scheda. Questa tariffa però prevede soltanto 50 Giga, 1000 SMS e minuti illimitati.

Ricordiamo, inoltre, che tutte le tariffe di Kena sono completamente senza vincoli di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

Il costo di attivazione iniziale è di soli 4,99 euro una tantum. Il costo della SIM così quello relativo alla spedizione sono invece completamente a costo zero.

L’operatore virtuale Kena Mobile dichiara anche che la promozione che abbiamo visto sinora è bloccata per sempre e dunque non subirà variazioni contrattuali nell’arco dei mesi.