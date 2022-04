Xiaomi MIX Fold 2: tanta potenza e un nuovo processore esclusivo

Un inedito rumor su Xiaomi MIX Fold 2 svela che l’atteso pieghevole arriverà con un nuovo processore d’immagine esclusivo.

Mentre ci avviciniamo sempre più al lancio del nuovo Xiaomi CIVI 1S, in queste ore un inedito rumor ci porta nuovamente a parlare di uno dei progetti più interessanti del colosso cinese: Xiaomi MIX Fold 2.

Il nuovo smartphone pieghevole di fascia premium, infatti, è nuovamente al centro di una interessante indiscrezione per via della presenza di un singolare processore d’immagine che potrebbe fare la differenza.

Xiaomi MIX Fold 2: è in arrivo il nuovo processore Surge C1, secondo un rumor

Infatti, oltre a montare il potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con tutta probabilità il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi introdurrà anche la nuova generazione del processore d’immagine Surge C1.

Come OPPO Find N può fare affidamento sul singolare processore NPU Marisilicon X per scattare foto e registrare video ad altissima qualità, con tutta probabilità anche il device di Xiaomi farà affidamento su un processore sviluppato in casa per spingere al massimo le prestazioni fotografiche del device.

Scheda tecnica (RUMOR)

Ricapitolando brevemente la probabile scheda tecnica di Xiaomi MIX Fold 2, con tutta probabilità il device sarà costituito da due display ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO. Inoltre, secondo alcune informazioni pubblicate qualche giorno fa dal sempre informato Digital Chat Station, in tutta probabilità anche Xiaomi farà affidamento su di una cerniera a goccia per ridurre al minimo la piega del display lungo l’asse centrale – la stessa tecnologia è stata introdotta anche da OPPO e HONOR, rispettivamente sul Find N e sul Magic V.

Atteso con un display interno da 8 pollici e con un display interno da 6.5 pollici, è ormai certo che il device di Xiaomi monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPPDR5, spazio interno di tipo UFS 3.1 e un comparto fotografico di altissimo livello.