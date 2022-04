Amazon Prime sfida i corrieri e lancia la rivoluzionaria Buy with Prime

Amazon lancia un nuovo servizio che consentirà a qualsiasi azienda con uno shop online di appoggiarsi alla logistica di Prime!

Si chiama Buy with Prime ed è l’ultima rivoluzionaria idea di Amazon che rischia di rivoluzionare letteralmente il mondo delle vendite online. Con questa nuova proposta – attiva per il momento solo negli USA – il colosso dell’e-commerce mondiale supera i confini dello store che tutti conosciamo per allargarsi alla sola distribuzione per conto terzi, anche al di fuori del suo sito. In parole povere, qualsiasi azienda abbia uno negozio online potrà appoggiarsi, volendo, alla logistica di Prime, con tutti i vantaggi del caso.

Che cos’è Buy with Prime di Amazon e come funziona?

Per offrire ai membri la più ampia selezione possibile, prezzi bassi e un’esperienza di acquisto conveniente, Amazon ha investito miliardi di dollari in infrastrutture che aiutano i commercianti di piccole e medie dimensioni a offrire vantaggi di acquisto Prime su Amazon.com, consentendo loro di raggiungere nuovi clienti e crescere le loro attività.

“Acquista con Prime” (Buy with Prime) è di fatto un nuovo modo per estendere i vantaggi dello shopping Prime, tra i quali le spedizioni veloci e gratuite, un’esperienza di pagamento senza interruzioni e resi gratis, a tutti i negozi online dei commercianti che vi vorranno aderire.

“Cerchiamo sempre di superare le aspettative dei clienti per ciò che Prime può offrire e, con l’introduzione di Buy with Prime, stiamo espandendo i modi in cui i membri possono godere dei vantaggi dello shopping di Prime, rendendo l’abbonamento ancora più prezioso” ha spiegato un portavoce dell’azienda.

Il servizio prenderà il via per il momento solo negli Stati Uniti, ma con ogni probabilità, come già avvenuto in altre circostanze, il programma verrà poi esteso anche al resto del mondo in futuro. Di certo, quella di oggi, è un’autentica bomba che “rischia” di stravolgere e rivoluzionare ulteriormente il mercato dell’e-commerce, soprattutto in ambito logistico e della distribuzione in generale, a vantaggio anche dei piccoli commercianti, che potranno così far crescere il loro giro d’affari.