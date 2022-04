Google Pixel Watch, un leak svela la UI del nuovo smartwatch?

Un nuovo leak avrebbe svelato la possibile UI generale di Google Pixel Watch, l’atteso smartwatch del colosso di Mountain View.

Durante il Google I/O dell’11 e 12 maggio dovrebbe essere annunciato il nuovo Google Pixel 6a ma, secondo gli ultimi leak, l’azienda di Mountain View potrebe anche svelare altri progetti, tra i quali l’atteso Google Pixel Watch e la sua UI. Da questo punto di vista si spera che emerga almeno qualche dettaglio in più su un device tra i più chiacchierati in assoluto. Giusto ieri abbiamo scoperto che Google Store ha cambiato grafica svelando per la prima volta la macrocategoria “Wearable”, evidentemente per far posto al primo smartwatch di Google, ma in queste ore un inedito leak ha messo in evidenza quella che potrebbe essere l’interfaccia grafica generale di Google Pixel Watch.

E’ davvero questa la UI di Google Pixel Watch?

Com’è possibile notare nell’immagine sottostante, l’ipotetica interfaccia grafica del nuovo wearable di Google sarebbe composta dalla stessa UI che ormai siamo abituati a vedere su tutti i più recenti smartwatch con Wear OS. Sono ben visibili i quadranti relativi al conteggio dei passi, la frequenza cardiaca e l’integrazione con Fitbit nel centro – sulla destra, invece, notiamo la corona digitale che evidentemente fungerà anche come unico elemento fisico per scorrere nei menu ed effettuare altre operazioni, un po’ come avviene anche con la Digital Crown degli Apple Watch.

Se dovessimo ritenere veritiera la UI protagonista di questo leak, sarebbe quasi certo che il primo smartwatch di Google avrà una cassa circolare

Del resto, sono piuttosto numerose le indiscrezioni che calcano proprio su questo aspetto. Ma per il resto, a parte il nome in codice “Rohan” e che verrà spedito con la nuova versione di Google di Wear OS, non sappiamo quasi nulla dell’orologio. Si ritiene comunque che Pixel Watch arriverà sul mercato con un design dal forte sapore premium, con una cassa circolare e un mix di sensori e tecnologie per tracciare alcuni elementi chiave della salute.