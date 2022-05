Dallo smartwatch ai Pixel 7 e un tablet: ecco la nuova gamma Pixel di Google

Il mondo Pixel si arricchisce di nuovi dispositivi, e aspira a diventare un ecosistema completo di hardware e software.

Da telefoni e smartwatch a tablet e laptop, Google è decisa ad ampliare il più possibile il suo portfolio di prodotti. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema di hardware e software che lavorano insieme per anticipare e reagire alle esigenze degli utenti, in modo che non debbano passare il tempo a smanettare con la tecnologia. In tal senso l’azienda ha condiviso durante il Google I/O diverse e importanti novità che gettano le basi per creare una famiglia di dispositivi che lavorano meglio insieme, compresi il tanto atteso Google Pixel Watch e un tablet.

Google, un universo in espansione

Il colosso di Mountain View ha progettato attentamente la lineup Pixel in modo che l’utilità e l’intelligenza di Google possano adattarsi alla sua utenza in modo non intrusivo. Ecco quindi arrivare un’anteprima del nuovo Google Pixel Watch – il primo orologio costruito interamente dall’azienda. Ha un design circolare a cupola, una corona tattile, acciaio inossidabile riciclato e cinturini personalizzabili che si attaccano facilmente.

Con questo orologio si potrà di fatto vivere la nuova esperienza Wear OS di Google e gli strumenti per la salute e il fitness di Fitbit, leader nel settore, direttamente dal proprio polso.

Google Pixel Watch è un’estensione naturale della famiglia Pixel, in grado di fornire aiuto quando e dove c’è bisogno. Sarà disponibile in alcuni Paesi questo autunno, e maggiori dettagli verranno rivelati nei prossimi mesi. Ci sono poi i nuovi Pixel 7, “liscio” e nella variante Pro, alimentati dalla prossima versione di Google Tensor – Tensor SoC – per coloro che vogliono l’ultima tecnologia e le prestazioni più veloci. Google Pixel 7 e 7 Pro arriveranno il prossimo autunno sui primi mercati.

Infine a completare un ecosistema di prodotti davvero completo, ecco i Pixel Buds Pro, con nuovo chip audio personalizzato a 6 core che esegue algoritmi sviluppati da Google, e a sorpresa spuntare un tablet. Basato anch’esso sul processore Tensor, sarà alimentato da Android 13. Costruito per essere il compagno perfetto per il telefono Pixel, il device è concepito anche per integrarsi con la routine quotidiana dei suoi possessori, aiutandoli a collegare i momenti in cui sono in movimento con quelli che trascorrono a casa. Maggiori dettagli arriveranno solo nel 2023.