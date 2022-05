Al via la Conferenza Google I/O: attesi Android 13 e altre novità. Ecco come seguirla dal vivo

L’annuale conferenza degli sviluppatori di Google prende il via oggi a partire dalle ore 19.00 CET e continuerà fino al 12 maggio.

Inizia oggi l’edizione annuale di Google I/O, la principale conferenza per gli sviluppatori del colosso di Mountain View. L’evento, che avrà inizio alle 19:00, ora italiana, e durerà fino al 12 maggio 2022, è come sempre molto atteso, in quanto si concentrerà sulle novità relative all’azienda. Si parla di un nuovo servizio news, di nuovi elementi hardware e di alcune funzioni inedite per rendere l’ecosistema Google ancora più completo e accessibile a tutti.

Google I/O: le novità di Android 13

Durante i vari appuntamenti che caratterizzeranno l’evento, molto attese le novità relative all’aggiornamento del sistema Android alla versione 13. La società ha recentemente rilasciato la prima beta di Android 13, avvicinandoci alla versione finale, quindi è ipotizzabile che Google abbia molto altro da dire sulle funzionalità che vedremo nella versione finale. sembra che Android 13 si baserà su Android 12L, perfezionando gran parte del lavoro per ottimizzare Android per dispositivi con schermi più grandi come pieghevoli e tablet.

In tal senso la compagnia americana ha già rilasciato alcune anteprime agli sviluppatori che hanno quindi avuto modo di testarle e mostrare al pubblico piccole ma significative modifiche all’interfaccia.

Secondo voci di corridoio, oggi si dovrebbe finalmente parlare seriamente di Wear OS 3, visto che è tempo di dargli un’occhiata completa dopo che è stato annunciato un anno fa. E forse anche del Google Pixel 6a e della serie di smartphone Pixel 7. Questi ultimi dovrebbero utilizzare un chipset Tensor di seconda generazione con un Exynos Modem 5300 prodotto da Samsung per la connettività.