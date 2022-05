Netflix, film e serie TV in uscita tra il 23 e il 29 maggio 2022

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 23 e il 29 maggio 2022: dall’attesa Stranger Things 4 a Date da mangiare a Phil 5.

Netflix si prepara alla settimana più attesa del mese, quella compresa tra il 23 e il 29 maggio 2022. Sì, perché si tratta di quella in cui è pronta a debuttare la nuova stagione di una delle serie TV più apprezzate dagli abbonati.

Stiamo parlando di Stranger Things 4, che porta sul piccolo schermo le avventure di Undici e i suoi amici dopo ben tre anni dall’uscita degli ultimi episodi. Nella season 4, di cui abbiamo analizzato il trailer, vediamo i protagonisti che, dopo aver preso strade diverse, potrebbero riunirsi per affrontare una nuova minaccia proveniente dal Sottosopra. Le aspettative dei fan sono piuttosto alte, ma la serie dei fratelli Duffer non ha intenzione di deluderle. Val la pena sottolineare che la nuova stagione è spezzata in due parti e che la seconda tranches di episodi sarà disponibile dal 1 luglio prossimo.

Tra gli show in uscita si annovera anche la quinta stagione di Date da mangiare a Phil, in cui l’attore americano continua il suo viaggio alla scoperta delle abitudini culinarie di diverse nazioni. Cercherà quindi di imparare l’arte della pasta, del maiale, del pollo e dell’agnello facendo qualunque cosa pur di raggiungere il suo scopo: canterà, riderà e ballerà per chiunque deciderà di accoglierlo. L’unica cosa vuole in cambio è qualcuno che gli dia da mangiare.

Anche gli appassionati di animazione giapponese saranno accontentati dal gigante dello streaming questa settimana: sbarca infatti sulla piattaforma la seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045, serie ambientata in un futuro non molto lontano in cui i crimini informatici sono diventati una vera e propria piaga. Ad occuparsi di questi casi è Kusanagi Motoko, un cyborg a capo della Sezione 9 del reparto di Pubblica Sicurezza.

Netflix: tutte le novità tra il 23 e il 29 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Ghost in the Shell: SAC_2045 (stagione 2) – 23 maggio

Date da mangiare a Phil (stagione 5) – 25 maggio

Stranger Things (stagione 4, volume 1) – 27 maggio

