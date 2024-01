217 euro IN MENO su eBay per l'ECCELLENTE Redmi Note 12 Pro 5G (-48%)

C’è davvero poco da dire quando si scopre che eBay ha deciso di svendere completamente l’ottimo mid-range Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo di un comune budget phone. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 48% che ti fa risparmiare ben 217€, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 232€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Redmi Note 12 Pro 5G ha decisamente tutto ciò di cui hai bisogno da un device di fascia media: un device accattivante e dal forte sapore premium, una scheda tecnica da campione e una fotocamera di tutto rispetto.

Redmi Note 12 Pro 5G ha tutto quello di cui hai bisogno e costa pochissimo su eBay

Il device a marchio Redmi monta un bellissimo pannello AMOLED super smooth a 120Hz con tecnologia Dolby Vision e HDR10+ per spingere al massimo la qualità e la brillantezza delle immagini, mentre sotto il cofano batte un validissimo processore octa core con tanta RAM e modem 5G per navigare in rete a tutta velocità.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, il device a marchio Redmi è anche il punto di riferimento per quanto riguarda l’audio grazie alle tecnologie Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Inoltre, come anticipato poco più su, il device monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video ad altissima definizione.

Impossibile resistere a questa straordinaria offerta di eBay sul mediogamma di Redmi, oggi in super sconto del 48% con tanto di consegna rapida e completamente gratuita; mettilo subito nel carrello e preparati a stringere tra le mani uno tra i migliori mediogamma Android degli ultimi tempi.

