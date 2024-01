300W di POTENZA BRUTA con la soundbar LG ad APPENA 129€ su Amazon

Quando si tratta di guardare un film come si deve o di ascoltare una canzone senza scendere a compromessi sulla qualità audio, è fondamentale avere a disposizione un impianto che faccia il suo dovere. La soundbar 2.1 da 300W di LG è un sistema audio eccellente, di design e oggi lo puoi acquistare su Amazon spendendo una cifra ridicola.

Partiamo dal dire che la soundbar del colosso LG la puoi utilizzare per ascoltare tutta la musica che vuoi in streaming dai tuoi dispositivi mobile (tramite il modulo Bluetooth integrato), oppure per guardare film e serie TV sprigionando un audio potentissimo (tramite cavo HDMI/ingresso ottico).

La popolarissima soundbar LG da 300W è in vendita su Amazon a prezzo regalo

Spendendo la cifra ridicola di 129€ hai la possibilità di inondare casa tua con un muro di suono potente, ben equalizzato e immersivo. Il sistema 2.1 è finalizzato a soddisfare le tue personali esigenze con la tecnologia Dolby Audio e con un praticissimo subwoofer wireless, mentre la tecnologia AI Sound Pro tira fuori il massimo da ogni canzone e da ogni film per lasciarti senza parole.

Ecco: con la soundbar del colosso sudcoreano ogni film, ogni canzone, ogni video è come se prendesse vita e tu fossi sempre al centro dell’azione. Fatti un favore personale e mettila subito nel carrello di Amazon, con i servizi Prime puoi riceverla a casa già nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.