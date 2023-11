351€ di SCONTO SHOCK su eBay per Samsung Galaxy S23: occasione UNICA

Oggi eBay si è messo in testa di darti la possibilità di acquistare l’eccellente top di gamma Android Samsung Galaxy S23 al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto shock del 36%, il terminale Android può essere tuo risparmiando ben 351€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Samsung Galaxy S23 è uno di quegli smartphone Android di fascia alta che non necessita di presentazioni: è il risultato di anni e anni di sviluppo che convergono tutti in un design mozzafiato e in una scheda tecnica decisamente interessante.

Prendi al volo lo sconto immediato del 36% di eBay per Samsung Galaxy S23

Il device di Samsung monta un bellissimo pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici super smooth e ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core sfrutta a dovere 8 GB di velocissima RAM e una mega batteria con supporto alla ricarica rapida.

Inoltre, come tutti i top di gamma del colosso sudcoreano, anche l’S23 può contare su un comparto fotografico di primo livello grazie al sensore principale da 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con uno sconto di questa portata su eBay per lo smartphone Samsung hai finalmente a portata di mano un top di gamma potente e completo; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione extra, inoltre tramite PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.