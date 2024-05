5 migliori meme coin su Solana da considerare ora

L’ecosistema delle meme coin su Solana si è dimostrato dominante nel 2024, con molti progetti che hanno sovraperformato il mercato delle crypto.

Solana ha riscontrato così tanto interesse che il suo portafoglio principale, Phantom, ha appena raggiunto il terzo posto nella sezione “Utility” dell’App Store di Apple, dietro solo a Google e Google Chrome. Con la rete che continua a guadagnare notorietà, ai trader si presentano enormi opportunità.

Questo articolo approfondisce le cinque migliori meme coin Solana da acquistare ora. Esaminiamo fattori come casi d’uso, tendenze di mercato, opinioni degli analisti e dati sui prezzi.

Sealana

La nostra prima scelta di meme coin Solana da acquistare ora è Sealana. Attualmente in fase di prevendita, Sealana presenta una narrativa straordinaria, oltre qualsiasi altra meme coin SOL.

Ispirata a South Park, Sealana è una foca che insegue le ricchezze delle meme coin e vive nel seminterrato di sua madre, sperando di poter diventare ricco permettendosi una nuova Lambo.

Gli spiritosi riferimenti alla mentalità “dalle stalle alle stelle” delle criptovalute hanno colpito gli investitori, facendo sì che la prevendita raccogliesse finora oltre 2 milioni di dollari. Vale anche la pena notare che il totale raccolto da Sealana sta aumentando rapidamente, con oltre $ 500.000 in arrivo negli ultimi tre giorni.

In aggiunta, altri token di prevendita di Solana, come Book of Meme, Slerf e Slothana, si sono comportati eccezionalmente bene dopo il lancio sul mercato. Ciò costituisce un precedente rialzista per il nuovo token a tema foca.

Dogeverse

Con migliaia di meme coin sul mercato, distinguersi con una narrativa unica è fondamentale, ed è esattamente ciò che Dogeverse intende fare.

Dogeverse sarà la prima criptovaluta a tema Doge a diventare multichain. Oltre al lancio su Solana, Dogeverse sfrutterà la tecnologia cross-chain di Wormhole e Portal Bridge per essere lanciato su Ethereum, Base, Avalanche, BSC e Polygon.

Ciò fornisce un vantaggio che nessun’altra meme coin Solana ha, proteggendo dai capricci in continua evoluzione degli utenti crypto che migrano tra le reti.

Inoltre, apre le porte a una community on-chain molto più ampia, rafforzando la notorietà dei token e il potenziale per attrarre liquidità.

Dogeverse è attualmente nelle fasi finali della sua ICO, avendo raccolto finora oltre 15 milioni di dollari. Ciò la rende una delle prevendite più calde del 2024 e apre la strada a una IEO esplosiva.

Dogwifhat

Dogwifhat è la più grande meme coin di Solana per capitalizzazione di mercato. In sostanza, questo rende WIF una versione beta di SOL, il che significa che probabilmente seguirà le prestazioni di SOL ma con oscillazioni più volatili in ciascuna direzione.

Attualmente, WIF viene negoziato con un forte sconto rispetto al suo ATH di marzo, offrendo un’opportunità per i nuovi acquirenti di entrare prima del suo prossimo rialzo.

Attualmente ha un prezzo di $ 2,68 ed è in rialzo dell’8,8% oggi, in ribasso del 13,5% questa settimana, in ribasso del 2,4% questo mese e in ribasso del 44% rispetto al suo massimo del 31 marzo.

Lo stimato membro della community di Solana, Ansem, ha recentemente fatto una previsione rialzista per WIF, ipotizzando che il suo prezzo riconquisterà il suo massimo storico entro la fine di maggio. Ha notato che si sta preparando a uscire da una zona di consolidamento, una mossa che è tipicamente seguita da un’espansione.

In aggiunta alle prospettive rialziste di Dogwifhat, il trader Imagyn ha sottolineato che detiene lo stesso volume di trading di Dogecoin nonostante una capitalizzazione di mercato molto più bassa. Secondo il trader, ciò potrebbe presentare un significativo potenziale di rialzo per WIF.

Popcat

Un’altra meme coin di Solana con una narrazione chiara che potrebbe tradursi in grandi guadagni è Popcat. Popcat ha due cose a suo favore, entrambe che alludono a un futuro luminoso.

In primo luogo, è la più grande criptovaluta a tema felino per capitalizzazione di mercato. Se l’attenzione del mercato delle meme coin si spostasse dai cani ai gatti, Popcat ne trarrebbe notevoli benefici.

Inoltre, Popcat è la più grande meme coin di Solana ancora quotata su Binance. Ciò significa che se l’exchange di primo livello vuole espandere la propria esposizione a Solana, allora Popcat sarà probabilmente la prossima scelta per una quotazione.

Come visto con altre meme coin di Solana come Dogwifhat e Bonk, ciò potrebbe tradursi in un enorme potenziale di rialzo.

Popcat ha attualmente un prezzo di $ 0,3821. Oggi è aumentato del 10,6%, questa settimana è sceso del 18% e questo mese è aumentato del 172%.

Detiene una capitalizzazione di mercato di 374 milioni di dollari e un volume di negoziazione di 48 milioni di dollari nelle 24 ore, in calo del 25% oggi.

Michi

Sebbene Popcat sia la migliore meme coin a tema gatto su Solana, non è l’unico token a guadagnare slancio. Michi è anche uno dei favoriti e Ansem lo ha indicato come un possibile progetto che porterà rendimenti 10x.

Michi presenta l’immagine di un gatto in piedi e il suo sito web afferma che questo è “il gatto più memeabile su Internet”.

Il progetto invita inoltre gli utenti a partecipare alla sua app web, creando i propri meme Michi in cui modificano l’immagine originale con accessori e vestiti.

Attualmente, MICHI ha un prezzo di 0,3633$, in rialzo del 5,9% oggi, del 27% questa settimana e del 618% questo mese. Ha una capitalizzazione di mercato di 203 milioni di dollari e un volume di trading nelle 24 ore di 28,7 milioni di dollari, in calo del 26%.