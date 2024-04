500€ IN MENO sul Samsung Galaxy Z Flip5 in doppio sconto Amazon (-20% + 300€ di codice sconto)

Ci dev’essere un errore… oggi il Samsung Galaxy Z Flip5 costa 500€ in meno su Amazon! Invece è tutto vero: il nuovo smartphone pieghevole Samsung è in offerta bomba su Amazon! Solo per poco tempo, puoi averlo a soli 799€ invece di 1299€. Sì, hai letto bene, uno sconto incredibile di 500€ grazie al 20% di sconto e a un codice extra di 300€. Non lasciarti sfuggire l’occasione di mettere le mani sull’ultimo gioiello della telefonia pieghevole a un prezzo così vantaggioso. Clicca qui per approfittare subito dell’offerta su Amazon.

Ricordati di attivare il codice GALAXY1704 per ricevere uno sconto di 300€

Samsung Galaxy Z Flip5, dettagli e specifiche tecniche

Il Galaxy Z Flip5 è un concentrato di tecnologia e stile. Con il suo design pieghevole, potrai goderti un ampio display da 6,7″ che si ripiega comodamente in tasca. Scatta foto mozzafiato con il sistema di fotocamere di ultima generazione e sfrutta la potenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 per performance al top.

Ecco alcune delle specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip5:

Caratteristica Dettagli Display 6,7″ Dynamic AMOLED 2X pieghevole Processore Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB Storage 256 GB Fotocamera Doppia fotocamera da 12MP Batteria 3700 mAh con ricarica rapida 5G Supporto reti 5G Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1

Un’offerta così pazzesca durerà poco, le scorte a questo prezzo si esauriranno in un lampo. Non perdere l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip5 risparmiando ben 500€. Sarai tra i primi a possedere questo capolavoro di tecnologia pieghevole che ti lascerà a bocca aperta.

Ricordati di attivare il codice GALAXY1704 per ricevere uno sconto di 300€

Vai subito su Amazon e completa l’ordine per approfittare dello sconto e del codice extra. Un’occasione d’oro per avere il top della telefonia a un prezzo stracciato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.