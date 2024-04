67% di SCONTO IMMEDIATO su eBay per realme C67: occasione IMPERDIBILE

Il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta di eBay in ambito mobile: il popolarissimo mediogamma realme C67 è in vendita al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 67% e inserendo il codice coupon “PSPRAPR24” del valore di 10€, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 156€ – parliamo di un risparmio complessivo di ben 342€.

Realme C67 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista: è un device ideale per telefonare, navigare in rete, scattare foto ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, chattare sui social e molto altro ancora.

realme C67 non è mai stato così conveniente come oggi: occasione shock su eBay

Frontalmente è presente un bel pannello da 6.72 pollici a risoluzione Full HD perfetto per guardare contenuti video a dettagli elevati, mentre sotto il cofano un buon processore octa-core di Qualcomm avvia in un istante le app di cui hai bisogno. Non ci sono problemi di autonomia grazie alla batteria integrata da 5000 mAh, né per quanto riguarda l’aspetto fotografico: infatti, realme C67 monta un modulo multiplo con un sensore principale da 108MP con zoom 3X.

Con un risparmio immediato di 342 euro su eBay hai a portata di mano l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare lo smartphone Android di fascia media a marchio realme; mettilo subito nel carrello e ricorda di inserire il codice coupon “PSPRAPR24” per sfruttare lo sconto aggiuntivo del valore di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.