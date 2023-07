8Bitdo Arcade Stick: il retrogaming non è mai stato tanto ECONOMICO

Se sei un appassionato di videogiochi e ti piace l’emozione dei giochi arcade, non puoi lasciarti sfuggire questo Arcade Stick di 8Bitdo perfetto sia per computer che per Nintendo Switch.

Un’esperienza di gioco nostalgica con l’arcade stick targato 8Bitdo

All’interno del mondo dei videogiochi esiste un’esperienza di gaming che supera ogni nostalgia: il retrogaming. Se sei un appassionato del genere, sai però che c’è una cosa che non può mancare ossia un controller apposito. Per questo ho scovato l’Arcade Stick di 8Bitdo, perfetto per le tue serate di retrogaming e non solo.

Dotato di un design ergonomico e costruito con materiali di alta qualità, offre un’esperienza di gioco autentica e coinvolgente. Il suo design infatti riprende la configurazione dei vecchi cabinati con cui giocavi da piccolo, da qui il suo nome appunto Arcade Stick. I suoi tasti e la manopola ti offrono una sensazione di controllo senza precedenti. In più questo tipo di controller è indicato anche per gli amanti del genere picchiaduro, che sono nati appositamente per le sale giochi.

Per poterlo utilizzare non devi far altro che collegarlo tranquillamente tramite Bluetooth o cavo USB.

Ti faccio sapere che non mancano funzioni del calibro di: turbo, mappatura personalizzata e macro personalizzabili.

Affrettati e acquista subito il tuo Arcade Stick di 8Bitdo che trovi su Amazon all’incredibile prezzo di 86,49€ grazie allo sconto del 14%.

