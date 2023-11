8GB/256GB, il Redmi 12 è scontato del 65% (-200€) su eBay: solo un PAZZO se lo lascerebbe scappare

Un telefono che unisce prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione e design elegante? Eccolo, è lo Xiaomi Redmi 12 è la scelta perfetta. Con 256GB di memoria interna e 8GB di RAM, questo smartphone offre tutto il necessario per gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente e senza problemi.

Su eBay questo concentrato di tecnologia costa oggi appena 149€, praticamente ben al di sotto del suo minimo storico generale su qualsiasi piattaforma di vendita e negozio fisico. Ti basta inserire il codice NOVEDAYS alla casa, prima di pagare, per riscattare un ulteriore sconto oltre a quello base fornito dal venditore (-51%), per accaparrartelo alla cifra che ti abbiamo indicato. Un affarone.

Xiaomi Redmi 12, una bomba a metà prezzo su eBay

Xiaomi Redmi 12 è alimentato da un processore potente che garantisce prestazioni reattive e veloci. Con 8GB di RAM, multitasking senza intoppi e l’esecuzione fluida di applicazioni e giochi sono garantiti. Con una generosa capacità di archiviazione interna di 256GB, hai spazio sufficiente per conservare foto, video, app e file importanti. Non dovrai preoccuparti di rimuovere costantemente contenuti per fare spazio a nuovi elementi.

Il Redmi 12 presenta un design moderno e sofisticato, disponibile nei colori classici Nero e Blu. Lo schermo ampio e luminoso offre colori vivaci e dettagli nitidi, garantendo un’esperienza visiva sorprendente. Lo Xiaomi Redmi 12 è dotato di tecnologia NFC, che consente pagamenti senza contatto e trasferimenti di dati veloci e sicuri. Questa funzionalità aggiuntiva rende il telefono estremamente conveniente per le transazioni quotidiane.

Con la garanzia Italia, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che il tuo dispositivo è coperto da un servizio clienti locale. Inoltre, il fatto che il telefono sia senza brand significa che non è legato a un operatore specifico, garantendoti la libertà di scegliere il tuo fornitore di servizi.

Con una combinazione di potenti specifiche tecniche e un design elegante, questo smartphone è progettato per soddisfare le esigenze di utenti esigenti. Approfitta di questa offerta su eBay e porta a casa il tuo Xiaomi Redmi 12 oggi stesso.

