Switch-off digitale terrestre: come verificare se la tua TV è abilitata

Inizia domani una nuova fase del passaggio al nuovo digitale terrestre: da mercoledì 21 dicembre, infatti, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto a chi è in possesso di tv o decoder come questo in grado di supportare l’alta definizione. A partire da domani saranno dunque interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset e altri broadcaster con un segnale di bassa qualità basati sulla tecnologia MPEG-2 per consentire il passaggio al nuovo standard in alta qualità DVB-T2.

Switch-off digitale terrestre: testa la tua TV

Da quel preciso momento i telespettatori potranno usufruire solamente dei canali in HD e di nuovi servizi. Le emittenti che ancora non trasmettono in HD verranno spente. Per verificare quindi se il proprio apparecchio televisivo è abilitato alla ricezione del nuovo segnale basta selezionare il canale 200, chiamato canale di test Mediaset, oppure il canale di test della Rai disponibile al numero 100.

Se in entrambi i casi (o in uno dei due canali) appare la scritta Test HEVC Main10 allora la TV (o il decoder eventualmente collegato) supporta il nuovo segnale e non è necessario sostituirla.

In caso contrario occorre invece farlo immediatamente. Nel momento del passaggio, per poter continuare a visualizzare correttamente i programmi, potrebbe essere necessario procedere alla risintonizzazione dei propri apparati. Nel caso in cui, dopo questo passaggio si dovessero continuare a riscontrare problemi di ricezione o di canali non visibili, probabilmente sarà necessario sostituire la Tv o il decoder con un apparato compatibile con l’HD.

