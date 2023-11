Abbandona l'ADSL e passa a TIM: fibra fino a 2,5 Giga a 29,90€ al mese

È arrivato il momento di dire addio alle connessioni lente e abbracciare la potenza della fibra. Grazie all’offerta TIM WiFi Power Top puoi navigare al massimo della velocità sfruttando una connessione FTTH o FTTC fino a 2,5 Giga a un prezzo imperdibile: soltanto 29,90 euro per 24 mesi, nessun costo di attivazione. Inoltre, se scegli di aderire al Bonus Rottamazione, riceverai ulteriori vantaggi e sconti.

Ecco cosa include l’offerta TIM a 29,90 euro mensili

Le offerte TIM WiFi Power Top sono rivolte a tutti i nuovi clienti che desiderano passare a TIM Fisso da un altro operatore con un’offerta in tecnologia RTG o RTG+ADSL. Questa opportunità è disponibile fino al 15 novembre 2023 e ti garantirà:

Per i clienti in copertura FTTH: una connessione Fibra fino a 2,5 Giga in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Giga in upload

in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) e 1 Giga in upload Per i clienti in copertura FTTC: l’offerta TIM WiFi Power Top Mega con Internet fino a 200/20 Mbps o fino a 100/20 Mbps in copertura FTTE

Ma cosa comprende la tariffa? A 29,90 euro al mese (per i primi 24 mesi) otterrai:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga, suddivisi tra porte Ethernet e WiFi e 1 Gbps in upload

fino a 2,5 Giga, suddivisi tra porte Ethernet e WiFi e 1 Gbps in upload Linea di casa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali Modem TIM HUB+ Executive incluso

TIM Navigazione Sicura

TIM WiFi Garantito in tutta la casa

Inoltre, per coloro che sottoscrivono l’offerta online, è inclusa anche l’opzione Voce per i primi 24 mesi a soli 5 euro al mese. Sempre di 5 euro al mese per due anni è lo sconto applicato sul canone mensile se scegli il Bonus Rottamazione: un risparmio complessivo di 120 euro.

Se desideri rendere il tuo piano ancora più vantaggioso, puoi optare per la domiciliazione delle bollette sul tuo conto corrente o carta di credito che ti permetterà di ottenere un bonus extra di 5 euro al mese che verrà applicato sulla fattura della linea fissa TIM per tutto il periodo della domiciliazione.

L’offerta TIM WiFi Power Top è un’occasione unica per garantirti una connessione internet veloce e affidabile, insieme a numerosi vantaggi esclusivi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: abbandona la tua vecchia ADSL o modem e passa a TIM al prezzo di soli 29,90 euro al mese per 24 mesi, senza alcun costo di attivazione. L’offerta è valida solo fino al 15 novembre 2023, se sottoscritta online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.