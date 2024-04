L’evento dell’halving di Bitcoin è arrivato e passato, lasciando gli investitori a chiedersi quale sarà il futuro della più grande criptovaluta del mondo. Tuttavia, non senza sorprese, abbiamo chiesto al più famoso dei chatbot AI, ChatGPT, un’analisi e una previsione di Bitcoin per il post-halving.

Bitcoin mostra segni di vita dopo l’halving

Bitcoin sta mostrando segni di vita dopo il periodo ribassista della scorsa settimana.

La moneta viene ora scambiata a 65.860 dollari, in aumento di oltre il 4% rispetto all’halving e del 10% rispetto ai minimi di venerdì.

Questo punto di prezzo segna il valore più alto di Bitcoin in oltre una settimana poiché mette alla prova la resistenza dinamica alla media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) sul grafico giornaliero.

Alcuni analisti tecnici stanno anche osservando la potenziale formazione di un enorme modello di bandiera rialzista che potrebbe portare a un ulteriore rialzo.

La ripresa di Bitcoin è stata accompagnata da un’impennata dell’attività di trading, con volumi spot in crescita di circa il 14% nelle ultime 24 ore.

L’aumento dell’attività ha anche comportato la liquidazione di posizioni corte per un valore di oltre 51 milioni di dollari.

Tutto sommato, con l’azione dei prezzi di Bitcoin che si sta surriscaldando dopo l’halving, i trader e gli investitori stanno guardando per vedere se questo potrebbe essere l’inizio della prossima corsa al rialzo.

ChatGPT dipinge un quadro rialzista sul futuro di Bitcoin

Secondo l’analisi di ChatGPT, le prospettive di prezzo di Bitcoin dopo l’halving sembrano decisamente rialziste.

ChatGPT ritiene che diversi fattori chiave potrebbero confluire per alimentare un significativo rialzo per la criptovaluta di punta nelle prossime settimane.

Il principale tra questi è il potenziale per un’adozione ancora maggiore a livello istituzionale poiché i grandi player continuano ad abbracciare Bitcoin come una classe di asset legittima.

Il modello di intelligenza artificiale cita anche il crescente status di Bitcoin come copertura contro l’incertezza economica nei mercati tradizionali.

Con l’acuirsi delle tensioni geopolitiche e delle preoccupazioni sull’inflazione, gli investitori quotidiani potrebbero riversarsi su asset decentralizzati come BTC nel corso del 2024.

Infine, ChatGPT ha sottolineato il ruolo che potrebbero svolgere i progressi tecnologici in corso all’interno dell’ecosistema di Bitcoin.

I miglioramenti alla scalabilità e persino nuove idee come Runes potrebbero migliorare l’utilità della rete in futuro.

Considerando questa potenziale convergenza di forze positive, ChatGPT vede Bitcoin raggiungere la soglia dei 100.000 dollari nel breve e medio termine.

Sebbene sia solo una previsione ipotetica, questo obiettivo rialzista è in linea con il modello storico di Bitcoin di stabilire nuovi massimi storici dopo i precedenti halving.

Quali altre monete secondo ChatGPT potrebbero aumentare?

Sebbene ChatGPT appaia ottimista riguardo al potenziale di rialzo di Bitcoin, il modello di intelligenza artificiale ha anche offerto approfondimenti sulle criptovalute nascoste che potrebbero aumentare.

Un progetto che sembra aver attirato l’attenzione di ChatGPT è 99Bitcoins Token (99BTC), che ha raccolto oltre $ 650.000 dall’inizio della prevendita.

ChatGPT ritiene che il progetto learn-2-earn possa portare a guadagni 20x per 99BTC

99Bitcoins Token rappresenta l’ambiziosa mossa di 99Bitcoins di integrare l’apprendimento crittografico con premi basati su blockchain.

Attraverso moduli interattivi, quiz e tutorial, gli utenti possono guadagnare token da 99BTC semplicemente interagendo con contenuti educativi.

Secondo il white paper di 99Bitcoins Token, consentirà inoltre l’accesso a corsi premium, segnali di trading esperti, canali della community e altro ancora, creando un intero ecosistema incentrato sull’educazione crypto.

Ma cosa pensa ChatGPT delle prospettive di 99Bitcoins Token una volta listato sugli exchange?

Secondo l’analisi di ChatGPT, 99BTC potrebbe essere pronto per un significativo apprezzamento del prezzo data la sua innovativa premessa “Impara per guadagnare” e i tokenomics ben progettati.

ChatGPT ha evidenziato la proposta di valore unica del token nel premiare gli utenti per l’apprendimento come principale catalizzatore rialzista.

Questo nuovo concetto potrebbe attrarre una “ampia base di utenti” desiderosa di migliorare la propria conoscenza delle criptovalute.

Il modello AI era ottimista anche riguardo all’integrazione di 99BTC con il nuovo standard di token BRC-20 di Bitcoin.

Questo standard sblocca nuove utilità attraverso NFT e altre risorse digitali costruite sulla blockchain di Bitcoin – e ChatGPT ritiene che l’adozione di BRC-20 da parte di 99Bitcoins Token potrebbe aumentare ulteriormente il suo potenziale di prezzo.

Considerando questi fattori e la configurazione sostenibile della tokenomics, ChatGPT ha offerto alcuni obiettivi di prezzo elevati.

In un’ottica conservativa, un movimento di 5-10 volte al di sopra del prezzo di prevendita potrebbe vedere 99BTC raggiungere 0,0101$.

Ma dato il vantaggio della piattaforma di fare la prima mossa e il crescente interesse per l’educazione crittografica, ChatGPT prevede un rialzo fino a 20 volte il prezzo di prevendita, che si tradurrebbe in circa 0,0202 dollari per token.